Tall Ships Races 2024 Turku 18-21.7.2024 - Veneiden sähköistymisen tulevaisuus

Nautical Partners Finland on Tall Ships Races 2024 Turku tapahtuman virallinen kumppani. Tapahtuma on Suomen suurin maksuton yleisötapahtuma ja vuonna 2017 tapahtuma keräsi Turkuun 500 000 kävijää. Suomen suurimman yleisötapahtuman avulla Turun kaupunki ja tapahtuman yhteistyökumppanit haluavat lisätä tietoisuutta Saaristomeren tilasta ja sen suojelusta.

Tapahtumassa esitellään ensimmäistä kertaa Suomessa Delphia D11 Sedan matkavene. Nautical Partners on Delphia Yachtsin virallinen maahantuoja Suomessa. Delphia on osa Groupe Beneteau -konsernia, joka on yksi maailman suurimmista venevalmistajista. Delphian tavoitteena on ympäristöystävällinen ja vastuullinen veneily tinkimättä veneilyn ilosta.

Tällä hetkellä mallisto tarjoaa sekä diesel- että täyssähköversiot mutta Delphian kunnianhimoinen tavoite on olla 100 % sähkövenevalmistaja seuraavan kahden vuoden aikana. Delphia on ollut useamman vuoden mukana rakentamassa Eurooppaan sähköveneiden latausverkkoa, joista ensimmäiset valmistuivat Alankomaihin ja Berliniin.

Delphia D11 on matkavene, joka on saatavilla jopa kolmella makuuhytillä ja täydellisellä matkavenevarustuksella. Sähkömoottori ja aurinkopaneelien hyödyntäminen edesauttavat siirtymistä ympäristöystävälliseen veneilyyn. Myös oikeiden materiaalien valinta ja valmistusprosessit ovat osa vastuullista veneilyä. Delphia ja Groupe Beneteau ovatkin yksi maailman johtavista kierrätysmateriaalien hyödyntäjistä venetuotannossa. Delphia D11:ssa käytetään vastuullisesti valittuja puumateriaaleja tai vaihtoehtoisesti keinopuuta. Verhoilussa hyödynnetään kierrätysmateriaaleja. Delphian filosofia on ”Getting back to Nature”.

Tapahtumassa pääset tutustumaan myös Zodiac Nomad -mallistoon ja Mercury Avator sähköperämoottoreihin. Lisäksi laiturissa on nähtävillä Jeanneau Merry Fisher 695 ja 1095 Fly mallit kuten myös Wellcraft 355 retkivene.

Torstaina 18.7.2024 kello 12:00 järjestetään virallinen lehdistötilaisuus Nautical Partnersin osastolla. Paikalla pääset tutustumaan Delphia -mallistoon sekä veneilyn sähköistymisen tulevaisuuteen. Ole hyvä ja pyydä lisätietoja tapahtumasta!