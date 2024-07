Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen lausunnon Neoen Renewables Oy:n suunnitteleman Saartennokan tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmasta, Mynämäki

Neoen Renewables Finland Oy suunnittelee 9–13 tuulivoimalan suuruista Saartennokan tuulivoimapuistoa Mynämäen kuntaan. Hankealue sijaitsee noin 15 kilometrin päässä kunnan keskustaajamasta ja rajautuu Nousiaisten kuntaan. Myös muita kuntia on hankkeen vaikutusalueella.

Tuulivoimahankkeen suunniteltu kokonaisteho on noin 130 megawattia, tuulivoimaloiden korkeus on enintään 300 metriä ja hankealueen pinta-ala on noin 1800 hehtaaria. YVA-menettelyssä tarkastellaan kahta erikokoista hankevaihtoehtoa sekä hankkeen toteuttamatta jättämistä.

Saartennokan tuulivoimahankkeen sähkönsiirrolle suunnitellaan kahta eri vaihtoehtoa, joko 11 kilometrin pituisen ilmajohdon rakentamista Nousiaisten Ristinojalle tai 24 kilometrin pituisen ilmajohdon rakentamista Nousiaisten Rekoisten sähköasemalle. Sähkönsiirtoreittien vaihtoehdot sijaitsevat Mynämäen ja Nousiaisten kuntien alueella.

Arviointiohjelmasta toimitettiin yhteysviranomaiselle 20 lausuntoa ja 6 mielipidettä. ELY-keskus on 12.7.2024 antanut arviointiohjelmasta yhteysviranomaisen lausunnon. Lausunnon mukaan YVA-menettelyn arviointiselostusvaiheessa tulee kiinnittää erityistä huomiota linnustoon, suteen, luonnonsuojelualueisiin sekä asutukseen ja virkistyskäyttöön kohdistuviin vaikutuksiin. Lisäksi yhteysviranomainen pitää tärkeänä pienemmän hankevaihtoehdon tuomista mukaan tarkasteluun, jotta vaikutuksia etenkin luontoon ja virkistyskäyttöön voitaisiin lieventää.

Seuraavaksi YVA-menettely etenee arviointiselostusvaiheeseen. YVA-menettelyssä ja arviointiselostusta laadittaessa tulee ottaa huomioon arviointiohjelma sekä yhteysviranomaisen lausunnossa ja muissa annetuissa lausunnoissa ja mielipiteissä esitetyt näkökohdat.

Yhteysviranomaisen lausunto sekä arviointiohjelma liitteineen ovat kokonaisuudessaan nähtävinä ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/Saartennokan-tuulivoimahanke-YVA

