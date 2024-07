Slot Festival tuo Turkuun tulevana viikonloppuna 90-luvun ja milleniumin megabileet!

Ysärin ja nollarin suosio globaalina megatrendinä on näkynyt niin muodissa kuin musiikissa, jossa 90-luvun ja 2000-luvun yksittäiset kappaleet ovat nouseet uudestaan viraaleiksi hiteiksi Tiktokissa. Nostalgian ympärille on rakennettu isoja menestyneitä festivaaleja maailmalla jo pitkään, tästä esimerkkinä mm. brittiläinen Mighty Hoopla sekä Kaliforniassa vuosittain toteutuvat When We Were Young -festivaalit. Kesärauha-festivaalin järjestäjät toteuttavat 19.–20.7.2024 ensimmäistä kertaa Suomessa tämän kokoluokan ysärin ja milleniumin tematiikkaan porautuvan Slot Festivalin.

Slot Festivalin ysäri- ja 00-tematiikka once in a lifetime -kokemus

Ysäri- ja 00-nostalgia ei ole tullut Slot Festivalille jäädäkseen, vaan festivaalin tematiikkaa tullaan tarkastelemaan jatkossa aina puhtaalta pöydältä. Kyseessä on täten ainutkertainen mahdollisuus kokea sukupolvikokemukset kuten Hansonin MMMBop ja Aquan Barbie Girl livenä Turun Linnanpuistossa.

Eksklusiivisia Suomen vieraita

Slot Festival erottautuu Suomen festivaalikartalta jo puhtaasti artistikattauksensa puolesta. Turkuun 19.7. alkuperäiskokoonpanossaan saapuva Sugababes soittaa Sloteilla uransa ensimmäisen Suomen keikkansa. Spesiaalia on myös Hansonien Turun keikka, joka on vasta heidän toinen Suomen keikkansa ja ensimmäinen festivaalikeikkansa. Turun Linnanpuistossa esiintyy myös englantilainen isojen kertosäkeiden tulkitsija Paloma Faith ja Barbie-leffan myötä raketin lailla uuteen suosioon noussut Aqua, joka tuo mukanaan ison livebändin taustalleen.

Lauantain pääesiintyjä on rakastettu ruotsalaisyhtye The Cardigans, jonka fanipohja on uusiutunut viimeisen vuoden aikana radikaalisti, sillä yhtyeen vuonna 1996 julkaistun “First Band On The Moon” levyn albumiraita “Step on me” on kerännyt Spotifyssä jo yli 130 miljoonaa kuuntelukertaa. Myös Come Along -megahitistään tunnettu Titiyo saapuu Turkuun upeasointisen Sunnan-taustabändinsä kanssa.

Kotimaisten suomirockin ja suomipopin legendojen paluu Turkuun

Slot Festivalin kotimaisten artistien kattaus on täynnä 2000-luvun kesäfestareiden rakastetuimpia artisteja. Paluun keikkalavoille juuri sopivasti Slot Festivalin järjestämisvuonna tekevät Egotrippi, Kwan ja Don Huonot. Vahvaa kotimaista esiintyjäkaartia edustavat myös Ultra Bran raunioista 2000-luvulla syntynyt Scandinavian Music Group laajennetulla kokoonpanolla, tuoreen albumin myötä suureen livesuosioon noussut Karri Koira sekä vuonna 2009 ensimmäisillä radiohiteillä tiensä aloittanut Vesterinen Yhtyeineen, joka on tällä hetkellä koko Suomen suosituimpia yhtyeitä.

Yhden lavan festivaalilla onkin kaksi lavaa

Päälavan keikkojen tauoilla bileet eivät hyydy hetkeksikään, sillä DJ SLOTS By MOTOROLA RAZR marssittaa Linnanpuiston lounge-maailmaan yli 10 mielenkiintoista dj-vierasta. Elämänsä parhaat biisit -tyyppisiä 45-minuutin intensiivisiä dj-settejä soittavat mm. YleX:n aamuista tuttu parivaljakko Poikelus & Pehkonen, toimittaja Ina Mikkola, Helsingin klubiskenen suosituin dj-kollektiivi Paha Vaanii, drag-kollektiivi House Of Auerin dj-toteutus Discoteca Auer ja Radio Helsingin suositusta Kotibileet-ohjelmasta tuttu DJ Lida Moeini.

Suuret purjelaivat nähdään Turussa kuudennen kerran samanaikaisesti Slot Festivalin kanssa

Slot Festival järjestetään osana kansainvälistä The Tall Ships Races Turku 2024 -purjelaivatapahtumaa. Turkuun saapuu torstaista sunnuntaihin 18.–21.7. yli 60 näyttävää alusta yhteensä 16 eri maasta. Tapahtuma on Suomen suurin maksuton yleisötilaisuus, jonka odotetaan houkuttelevan Aurajoen rantakaduille satoja tuhansia kävijöitä.

Kattavat lisätiedot The Tall Ships Races Turku 2024 -tapahtumakokonaisuudesta ja sen mittavasta yleisöohjelmasta löytyvät tapahtuman verkkosivuilta osoitteesta https://tallshipsturku.fi.

SLOT FESTIVAL 19.–20.7.2024, Linnanpuisto, Turku

THE CARDIGANS (SE), SUGABABES (UK), PALOMA FAITH (UK), AQUA (DK), HANSON (US), DON HUONOT, EGOTRIPPI, KARRI KOIRA, KWAN, SCANDINAVIAN MUSIC GROUP & IKUISET YSTÄVÄT, TITIYO X SUNNAN (SE), VESTERINEN YHTYEINEEN

DJ SLOTS by MOTOROLA RAZR: Discoteca Auer, DJ’s Ewald & Katja, DJ Ina Mikkola, DJ Renaz, Drink Tonight DJ’s, Girl Put Your Records On, KOTIBILEET: DJ Lida Moeini, Jytää & Iskelmää, Paha Vaanii DJ’s, Poikelus & Pehkonen DJ’s

Liput ja lisätiedot: www.slotfestival.fi lippu.fi/slot-festival