Kesän ainoa asumisen messutapahtuma avautuu huomenna Valkeakoskella

Pirkanmaalla puolen tunnin päässä Tampereelta ja Hämeenlinnasta sijaitsevan Valkeakosken Talonäyttelyssä esitellään uudelle Juusonniityn asuinalueelle rakennettuja koteja. Näyttelyssä on esillä kymmenen uutta 83–139 m2 kokoista, tavallisten kotitalouksien budjetteihin ja tarpeisiin sopivaa kotia.

– Valkeakosken Talonäyttely tarjoilee kävijöille ennen kaikkea ideoita omaan rakennusprojektiin ja oman kodin sisustukseen. Jokainen kohde on erilainen. On modernia rakentamista, perinnerakentamista, omakotitaloja ja yksi paritalo. Talonäyttely esittelee koteja moneen elämäntilanteeseen: niin lapsiperheille kuin eläkeläisille. Yhtä lailla ohjelman aiheet liittyvät tavallisten ihmisten elämään, kertoo Valkeakosken Talonäyttelyn projektipäällikkö Siiri Meriluoto.

Talonäyttelyssä on kymmenen ainutlaatuisen kodin lisäksi ohjelmaa päivittäin vaihtuvin teemoin. Lisäksi tapahtuma-alueella on ravintola, jäätelökioski ja monia muita oheispalveluja. Lapset pääsevät Talonäyttelyyn aikuisen seurassa veloituksetta.

– Rakentamisen inspiraation lisäksi Talonäyttely on myös oiva kesäloman retkikohde, jossa lapsetkin viihtyvät. Lasten Lauantaina 27. heinäkuuta pienille vieraille on poniratsastusta, glittertatuointeja sekä Taikametsän Tomero -lastenesitys. Talonäyttelyn yli kolmekymmentä rakentamisen, sisustamisen ja asumisen ammattilaista jakavat osaamistaan ja näkemystään haastatteluissa, puheenvuoroissa, tietoiskuissa ja paneelissa, Meriluoto jatkaa.

Talonäyttely esittelee kohteita seuraavilta suunnittelijoilta ja talovalmistajilta: Älvsbytalo (kaksi kohdetta), Kiiruna Talot, Helmitalo (kaksi kohdetta), Rakennustyö H. Männistö (paritalo), Suomen Kodikas-Talot Oy (kaksi kohdetta) ja Arkkitehtitoimisto Outolintu Oy. Talovalmistajat sekä kymmenet näytteilleasettajat varmistavat, että vierailijoille tarjoillaan tuhti kattaus rakentamisen ja asumisen oivalluksia.

– Talonäyttely on herättänyt paljon kiinnostusta niin koskilaisissa kuin naapurikunnissakin. Tämän mittaluokan tapahtumaa harva kaupunki järjestää omin voimin. Näytteilleasettajat odottavat tapahtumaa innolla, ja viime hetkeen asti on tullut lisää kiinnostuneita näytteilleasettajia. Näytteilleasettajat ovat olleet tyytyväisiä tapahtuman joustavaan konseptiin, Meriluoto summaa.

Tapahtumassa huutokaupataan yksi erinomainen Juusonniityn, 520 m2 kokoinen tontti, jolla on rakennusoikeutta 220 m2. Huutokauppa on avoinna 24.7.–7.8.2024 Huutokauppa.com-sivustolla, ja tilannetta pääsee seuraamaan reaaliajassa Talonäyttelyn ajan. Juusonniityllä on vielä joitakin tontteja vapaana. Talonäyttely-alueen viereen rakentuvan Juusonpuiston 54 tonttia tulevat haettavaksi 19.9.–1.10.2024.

Päiväteemat:

Ke 24.7. Avajaiset

To 25.7. Ekologisuus ja kiertotalous rakentamisessa

Pe 26.7. Kohtuuhintainen asuminen ja rakentaminen

La 27.7. Sisustaminen ekologisesti ja pienellä budjetilla + Lasten lauantai

Su 28.7. Piharakentaminen

Ma 29.7. Energiamarkkinat ja ilmastoviisaus

Ti 30.7. Kompaktit kodit

Ke 31.7. Rakentamisen uudet määräykset – rakentamislaki ja kompostointivelvoite

To 1.8. Korjausrakentaminen

Pe 2.8. Äly kotiin pienellä budjetilla

La 3.8. Asuntokaupan ABC -paneeli

Su 4.8. Yhteenveto

Liput:

Lippu.fi tai sisäänpääsyportilla.

Alkaen 9,60 €, alle 18-vuotiaat veloituksetta maksavan aikuisen seurassa.

Verkkokaupasta ostettu lippu sisältää matkustusoikeuden Nyssellä tapahtumaan ja pois tapahtumasta.

Koko päivittyvä ohjelma:

https://talonayttely.valkeakoski.fi/kavijalle/ohjelma/