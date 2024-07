Aurinkoa, petipuuhia ja hyvää ruokaa: Näin käytetään aikuisten oma aika lomamatkalla

Apollomatkat kysyi asiakkailtaan, mitä he eniten lomalta toivovat. Vastauksissa kärkeen nousivat aurinko, uiminen ja paikalliset nähtävyydet. Kysely paljasti myös, että tärkein syy lomamatkalle lähtöön on yhteinen aika läheisten kanssa.

- Kun asumme maassa, jossa aurinko harvemmin paistaa viikon yhteen soittoon, on sää luonnollisesti yksi syy siihen, miksi haluamme matkustaa. Tärkein syy lomamatkalle lähtöön on kuitenkin yhteinen, häiriötön aika rakkaiden kanssa. Moni kokee, ettei arjesta tahdo löytyä riittävästi yhteistä aikaa, sanoo Apollomatkojen PR vastaava Satu Kontulainen.

Onnelliset lapset – onnelliset vanhemmat!

Apollomatkojen asiakkaat ovat pääosin on aikuisten kesken matkustavia pariskuntia sekä lapsiperheitä. Kesän matkalaisista noin puolet on lapsiperheitä, joista yhä useampi lähtee reissuun monen sukupolven voimin. Isolla porukalla matkustettaessa etuna on, vanhemmillekin löytyy helpommin kahdenkeskistä aikaa.

- Se, että pääsee lomalle koko perheen voimin, on tietysti ihanaa. Lomalla kuitenkin ollaan yhdessä ympäri vuorokauden, ja vanhemmat saavat olla entistä valppaampina, kun ei olla tutuissa kotiympyröissä. Ja lapsetkin usein kaipaavat samanikäistä leikkiseuraa. Ei olekaan ihme, että Apollomatkojen lastenkerhot ovat huippusuosittuja. Lapset saavat leikkiä ikätovereidensa kanssa, tutustua uusiin ystäviin ja osallistua hauskoihin aktiviteetteihin ohjaajien johdolla. Vanhemmat puolestaan saavat pienen hetken omaa aikaa loman tiimellyksessä, Kontulainen kertoo.

Mutta mitä aikuisten oma aika lomalla sitten tarkoittaa? Apollomatkojen tutkimuksen mukaan suomalaisten vanhempien Top 3 lista näyttää tältä

1. Vällyjen väliin

40 prosenttia vanhemmista kertoo hyppäävänsä vällyjen väliin, jos lomalla jää aikaa aikuisten kesken. Erityisesti ikäryhmät 18–29-vuotiaat ja 30–49-vuotiaat erottuvat joukosta, ikäryhmistä 55% valitsi seksin. 50–64-vuotiaiden ikäryhmässä osuus on 37 prosenttia ja yli 65-vuotiailla 16 prosenttia.

2. Ylös ulos ja lenkille

35 prosenttia kertoo nauttivansa omasta ajasta käymällä kävely- tai juoksulenkillä. Aktiivisimpia lenkkeilijöitä ovat yli 50-vuotiaat, joista 44 % valitsi liikunnan. Kun taas 18–49-vuotiailla luku oli 25 prosenttia.

3. Rauhallinen ruokailuhetki

Kun matkustaa lasten kanssa, ei aina ole aikaa pitkiin ja rauhallisiin aterioihin. Siksi ei liene yllättävää, että 31 prosenttia suomalaisista vanhemmista vastaa käyttävänsä oman aikaansa hyvästä ruoasta nauttimiseen.

Muita suomalaisten vanhempien suosikkeja omasta ajasta nauttimiseen olivat auringossa rentoutuminen, päiväunet ja ostokset.

*Kyselyn toteutti Norstat Apollon toimeksiannosta syyskuussa 2023. Tutkimukseen osallistui yli 1000 iältään 18–70-vuotiasta vastaajaa sekä Norjasta, Ruotsista, Tanskasta että Suomesta.