Autopesuloiden uudistaminen: Kuinka aloittaa liiketoiminta Suomessa

Autopesupalveluiden kysyntä kasvaa Euroopassa samaa vauhtia ajoneuvojen myynnin kanssa. Tammikuusta heinäkuuhun 2023 uusien autojen rekisteröinnit EU:ssa kasvoivat 17,6 prosenttia ja olivat yhteensä 6,3 miljoonaa kappaletta.

Tällä hetkellä monet autopesulat käyttävät vanhentunutta teknologiaa, joka ei ole tehokasta eikä juurikaan edesauta yhteiskuntien kestävyystavoitteiden saavuttamista.

Autopesualaa uudistaa useita yrityksiä. Erottuakseen muista ne käyttävät edistyneitä teknologisia ja kestävään kehitykseen tähtääviä ratkaisuja.

Kansainvälinen autopesuloiden franchise-yritys PRO BRO on päässyt Euroopassa voimakkaaseen kasvuun modernilla teknologiallaan.

Yrityksen palvelu tukee mainiosti myös suomalaisen teollisuuden kestävyystavoitteita. PRO BROn pika-autopesulat puolittavat kemikaalien kulutuksen, kierrättävät käytetystä vedestä 90 prosenttia ja lyhentävät pesuaikaa keskimäärin 480 sekunnista 96 sekuntiin.

Suomalainen ympäristöajattelu avaa tietä kestävälle autopesulle

Tällä hetkellä Suomen autonpesumarkkinoiden arvo on 214 miljoonaa euroa, ja nopea kasvu voi olla nurkan takana. Suomessa on henkilöautoja asukasta kohden kolmanneksi eniten Euroopassa – autoja oli vuonna 2022 noin 661 tuhatta asukasta kohden, kun EU:n keskiarvo oli 560.

PRO BRO:n liiketoiminnan kehitys- ja franchising-johtajan Kristijonas Minelgan mukaan suomalaisten korkea elintaso ja tapa pitää ajoneuvoistaan huolta luovat edellytykset tarjota ensiluokkaisia mutta edullisia autonpesupalveluita, jotka ylittävät peruspuhdistuksen ja muuttavat autonomistajien kokemuksia innovatiivisen kokemuksen avulla.

"Autopesuloiden markkinoilla on Suomessa aukko. Suomessa on vähemmän pikapesuloita kuin automaattisia huoltoasemien autopesuloita, mikä on luonut markkinaraon nopealle ja laadukkaalle autonpesupalvelulle", Kristijonas Minelga sanoo.

"Vähemmän vettä kuluttava ja aiempaa ympäristöystävällisempi pesuratkaisu edistää kestävää kehitystä. Se luo myös kysyntää nykyistä paremmille autopesun kokemuksille”.

Suomen kylmempi ilmasto tarjoaa kilpailuetua autopesuloille, sillä ankarat sääolosuhteet ajavat asiakkaat usein sisätiloihin. Pitkien talvikuukausien aikana teille siroteltu suola ja hiekka tarttuvat helposti auton pinnoille. Autot vaativat säännöllistä pesua ja vahausta suolan aiheuttaman korroosion estämiseksi.

Työmaan rakentamista haittaavat esteet

PRO BRO on tietoinen autopesuloiden uudistamisen haasteista Suomessa, kuten pitkistä hallinnollisista lupaprosesseista. Autopesuyritysten on noudatettava edistyksellisiä ympäristönsuojelun säännöksiä ja muuta lainsäädäntöä.

"Kun sopiva sijoituspaikka on löytynyt ja vuokraehdot sovittu, yrityksen on hankittava rakennuslupa, joka voi kestää jopa 1,5 vuotta. Itse rakentaminen voi kestää seitsemästä kahteentoista kuukauteen jonka jälkeen laitteet asennetaan kahden, kolmen kuukauden kuluessa. Kaikista näistä johtuen uuden autopesulan käynnistäminen voi kestää kaksi tai jopa kolmekin vuotta", Minelga toteaa.

Pikapesulalla kestää tyypillisesti noin kaksi tai kolme vuotta kääntää liiketoiminta kannattavaksi. Investoinnin koko kustannukset on katettu yleensä viidessä, kuudessa vuodessa.

Todelliset voittomarginaalit riippuvat kuitenkin myös monista tekijöistä: ansaintamallista, tarjotuista autopesupalveluista ja prosessin lisäominaisuuksista, kuten täydellisestä automatisoinnista tai vedenkierrätysjärjestelmästä.

On hyvä ymmärtää, että liiketoiminnan nostamisessa voitolliseksi auttaa aiempi kokemus alalta, varsinkin jos tehdään merkittäviä investointeja innovatiivisiin korkean teknologian järjestelmiin.

Uusien yrittäjien tulisi myös ottaa huomioon asiakkaiden mieltymykset tehdä työmatkat kävellen, pyörällä tai julkisilla liikennevälineillä.

Yhteistyö liiketoiminnan pikaiseen lanseeraukseen

Kannattavan liiketoiminnan käynnistämistä nopeuttaa, jos yrittäjä investoi jo valmiiksi kehitettyyn autopesupalveluun.

Franchisingin omistajat voivat hyötyä räätälöidyistä tila-, alue- ja laiteratkaisuista sekä teknologisista innovaatioista, kuten sovelluksista, jäsenyyksistä, rekisterikilven tunnistuksesta ja datan seurantatyökaluista. Kumppanin asiantuntemus sijainnin valinnassa ja markkinoinnissa tuo lisää potkua kattavaan autopesutoiminnan käynnistämiseen.

"Markkinoita aidosti uudistavan autopesuliiketoiminnan onnistunut lanseeraaminen vie aikaa. Yrittäjällä on useita samanaikaisia tavoitteita: uuden autopesulan tuominen markkinoille, potentiaalisten asiakkaiden nopea kouluttaminen ja prosessin virheetön käynnistäminen. Tämä kaikki tulee tehdä vielä voitollisesti", Minelga lisää.

"Nämä haasteet ajavat yrittäjiä usein kohti franchising-mallia. Franchising-palvelun valitseminen auttaa säästämään aikaa ja resursseja sekä tuo kokeneen kumppanin tuen prosessin jokaiseen vaiheeseen."

Autopesulan taloudellinen menestys riippuu teknologian älykkäästä käytöstä ja sijainnista: edullisinta on olla pääteiden, ostoskeskusten ja risteyksien läheisyydessä alueella jolla tiheästi asuttuja asuinalueita ja nopeusrajoitteita.

Franchise-mallin etuja ovat mahdollisuus käyttää ketjun laajaa kokemusta vilkkaasti liikennöidyn paikan valinnassa, joka tuo hyvän näkyvyyden autoilijoiden keskuudessa. Franchisessa pesuprosessin pystyy myös mukauttamaan helposti halutuille pesulaitteille.