Tieliikennejärjestelyitä John Stenbergin rannassa ajalla 19.7. – 16.8.2024

Kruunusillat-raitiotien, siihen liittyvien katujärjestelyjen sekä uuden kunnallistekniikan rakentamisen yhteydessä uusitaan myös Hakaniemessä sijaitsevan John Stenbergin ranta -kadun alla oleva kunnallistekniikka. Kääntyminen Pitkäsillalta John Stenbergin rantaan suljetaan moottoriajoneuvoliikenteeltä 19.7.2024 alkaen. Siltasaarenkadun remontti kadun itäreunalla on edennyt siten, että pohjoisen suuntaan kulkeva liikenne voidaan tilapäisesti siirtää John Stenbergin rannasta Siltasaarenkadulle. Liikenne ohjataan raitiovaunukiskojen kautta Pitkäsillalta Siltasaarenkadulle noin 50 m matkalla, jonka jälkeen moottoriajoneuvoliikenteen tulee taas siirtyä omalle kaistalleen. John Stenbergin ranta on työn aikana kaksisuuntaisena.



Järjestely on voimassa tämänhetkisen arvion mukaan 16.8.2024 saakka.

Vaikutukset jalankululle



Suojatien sijainti Siltasaarenkadulla torin kohdalla siirtyy 15 metriä etelän suuntaan.



Vaikutukset pyöräilylle



Ei vaikutusta.



Vaikutukset joukkoliikenteelle

Kaikki keskustan suunnasta tulevat bussit ajavat Siltasaarenkatua pitkin kohti Hakaniemeä. Liikenne ohjataan raitiovaunukiskojen kautta Pitkäsillalta Siltasaarenkadulle (noin 50 m matkalla). Tämä saattaa hidastaa kaikkea moottoriajoneuvo- ja raitiovaunuliikennettä Hakaniemen suuntaan.



Vaikutukset moottoriajoneuvoliikenteelle

Kaikki keskustan suunnasta tulevat moottoriajoneuvot ajavat Siltasaarenkatua pitkin kohti Hakaniemeä. Liikenne ohjataan raitiovaunukiskojen kautta Pitkäsillalta Siltasaarenkadulle (noin 50 m matkalla). Tämä saattaa hidastaa kaikkea moottoriajoneuvo- ja raitiovaunuliikennettä Hakaniemen suuntaan.