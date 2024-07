Kempower toimittaa pikalatausratkaisuja Stormin ja Q8:n uuteen sähköautojen latausverkostoon Belgiassa

Johtava sähköautojen pikalatausratkaisujen tarjoaja Kempower toimittaa pikalatauslaitteita belgialaiselle uusiutuvan energian yhtiölle Stormille. Storm ja Q8 lanseeraavat yhdessä Belgian uraauurtavan täyden palvelun sähköautojen pikalatausverkoston. Kumppanuuden tavoitteena on perustaa jopa 200 pikalatausasemaa seuraavien viiden vuoden aikana, mikä tulee mullistamaan sähköautoilijoiden ajokokemuksen Belgiassa.

Yhteistyön myötä Kempower toimittaa latausratkaisuja Stormin ja Q8:n ensimmäisille pikalatausasemille Belgiassa. Uudet pikalatausasemat, jotka avataan kauppojen ja ravintoloiden yhteyteen, nostavat sähköautoilijoiden matkustusmukavuuden ja latauksen saavutettavuuden uudelle tasolle. Latausasemien käyttöönotto alkaa kesällä 2024: ensimmäiset neljä lokaatiota avataan heinäkuun puoliväliin mennessä Beringenissä, Aalterissa, Waasmunsterissa ja Kampenhoutissa.

Uudet latausasemat tarjoavat jopa 400 kW:n tehon asemaa kohden. Kempower toimittaa asemille Kempower Satellite -lataussatelliitteja (CCS2 ja CHAdeMO -pistokkeilla) ja Kempower Power Unit -tehoyksikköjä. Asemilla voidaan ladata henkilöautojen lisäksi myös kevyitä sähkörekkoja ja -pakettiautoja. Maksaminen onnistuu kaikilla nykyisillä latauskorteilla, Q8 electric -sovelluksella tai millä tahansa pankki- tai luottokortilla. Lisäksi jokainen laturi on saavutettavissa myös liikuntarajoitteisille.

"Tämä uusi täyden palvelun latausverkosto on merkittävä askel Belgian latausinfran kehityksessä ja tukee maan liikenteen sähköistymistä", sanoo Kempowerin myyntijohtaja Tommi Liuska. "Toimittamalla luotettavia ja käyttäjäystävällisiä pikalatausratkaisuja autamme muovaamaan tulevaisuutta, jossa latausinfra on saumattomasti yhdistetty sähköautoilijoiden jokapäiväiseen elämään ja tarpeisiin."

Kempower media:

Paula Savonen, viestintäjohtaja, Kempower

paula.savonen@kempower.com

+358 400 343 851

Storm lyhyesti:

Storm on belgialainen uusiutuvan energian hankkeiden kehittäjä, omistaja ja operaattori. Se on sitoutunut vauhdittamaan energiamurrosta yhteiskunnan kannalta mahdollisimman alhaisin kustannuksin. Stormin pääkonttori sijaitsee Antwerpenissä, ja sillä on tällä hetkellä 56 tuulivoimalaa Belgiassa. Nämä tuulivoimalat tuottavat riittävästi uusiutuvaa energiaa noin 140 000 kotitalouden vuotuiseen sähkönkulutukseen. Uusien tuulivoimaloiden toteuttamisen lisäksi suunnittelemme useita laajamittaisia akunvarastointihankkeita ja pikalatausverkostoa yhteistyössä Q8:n kanssa.

Q8 lyhyesti:

Q8 on yksi Belgian markkinoiden suurimmista polttoainealan toimijoista, jolla on yli 465 huoltoasemaa ja yli 120 paikallisen "Shop & Go" -valmismyymälän verkosto Belgiassa yhdessä Delhaizen ja Panosin kanssa. HVO100:lla, CNG:llä, LNG:llä ja Q8 electricillä Q8 osoittaa myös vahvaa sitoutumista kestävämpään liikkuvuuteen. Q8 electricin lanseerauksen jälkeen kolme vuotta sitten Q8 on laajentanut latausverkostoaan nopeasti. Q8-latauskortin ja -sovelluksen avulla pääsee 350 000 latauspisteeseen Euroopassa ja lähes kaikkiin Benelux-maiden latauspisteisiin. Tällä hetkellä Q8 on myös varustanut 46 asemaa pikalatauslaitteilla Benelux-maissa ja avaa pian neljä ensimmäistä täyttä pikalatausasemaa Belgiassa Stormin kanssa. Kaikkiaan pikalatauspaikkoja on jopa yli 500 seuraavien viiden vuoden aikana. Näin Q8 jatkaa merkittävää kehitystyötään tullakseen kestävän liikenteen toimijaksi.

Kempower lyhyesti:

Suunnittelemme ja valmistamme luotettavia ja käyttäjäystävällisiä DC-pikalatausratkaisuja sähköajoneuvoille. Visiomme on luoda maailman halutuimpia latausratkaisuja kaikille, kaikkialla. Tuotekehityksemme ja tuotantomme sijaitsevat Suomessa ja Yhdysvalloissa, ja suurin osa materiaaleista ja komponenteista hankitaan paikallisesti. Keskitymme kaikkiin sähköisen liikkumisen alueisiin sähköautoista rekkoihin ja busseihin, sekä työkoneisiin ja merenkulkuun. Kempowerin modulaarinen ja skaalautuva latausjärjestelmä ja maailmanluokan ohjelmisto on suunniteltu sähköautoilijoiden toimesta sähköautoilijoita varten. Näin mahdollistamme parhaan käyttökokemuksen asiakkaillemme kaikkialla maailmassa. Kempowerin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssa. www.kempower.com