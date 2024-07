Euroopan parlamentti aloitti kymmenennen vaalikautensa

Parlamentin puhemies ja 14 varapuhemiestä valitaan tänään tiistaina 16.7.

Äänestys Ursula von der Leyenin jatkokaudesta Euroopan komission johdossa torstaina 18.7.

Mepeistä 54 % uusia; naisten osuus on 39 %

Toimikautensa päättävän parlamentin puhemies Roberta Metsola (EPP, Malta) johti istunnon avaamista. Musiikkiesityksen jälkeen toinen varapuhemies Pina Picierno (S&D, Italia) julkisti ehdokkaat parlamentin puhemieheksi. Tämän jälkeen aloitettiin puhemiesäänestys, joka toimitetaan suljettuna lippuäänestyksenä. Kahdeksan arvalla valittua meppiä valvoo prosessia.

Ehdokkaat ovat Roberta Metsola (EPP, Malta) ja Irene Montero (The Left, Espanja).

Valituksi tuleminen edellyttää ehdotonta enemmistöä annetuista hyväksytyistä äänistä (50 % plus yksi ääni). Jos ensimmäisellä äänestyskierroksella ei valita yhtään ehdokasta, samat tai muut ehdokkaat voidaan asettaa toiselle kierrokselle samoin ehdoin. Kolmas kierros voidaan tarvittaessa järjestää samoilla säännöillä. Jos ketään ehdokkaista ei valita kolmannella äänestyskierroksella, sen aikana eniten ääniä saaneet kaksi ehdokasta etenisivät neljännelle ja viimeiselle äänestyskierrokselle, jossa eniten ääniä saanut ehdokas voittaa.

Kun uusi puhemies on valittu, hän alkaa johtaa istuntoa ja voi pitää avauspuheenvuoron.

Uudet parlamentin jäsenet

Kymmenennellä vaalikaudella Euroopan parlamentissa on 720 jäsentä eli meppiä, mikä on 15 enemmän kuin edellisen vaalikauden lopussa. 54 prosenttia parlamentin jäsenistä on uusia jäseniä (vuonna 2019 uusien jäsenten osuus oli 61 prosenttia). 61 prosenttia on miehiä ja 39 prosenttia naisia (40 prosenttia oli naisia vuonna 2019).

Lena Schilling (Greens/EFA, Itävalta) (23 vuotta vanha) on nuorin Euroopan parlamentin jäsen, kun taas Leoluca Orlando (Greens/EFA, Italia) (77 vuotta vanha) on vanhin.

Kymmenennen vaalikauden alussa parlamentissa on kahdeksan poliittista ryhmää. 33 Euroopan parlamentin jäsentä on sitoutumattomia eikä kuulu mihinkään ryhmään.

Lisätietoa