Melu- ja tärinähaittaa aiheuttava räjäytystyö alkaa Marian alueen työmaalla – tiedossa myös liikenteen pysäytyksiä

Räjäytys- ja louhintatyötä tehdään Mechelininkadulla arkisin klo 9–15, mutta melua aiheuttavat työvaiheet alkavat jo klo 7. Räjäytyksiä on kolmesta viiteen päivässä, ja niistä ilmoitetaan äänimerkein.

Räjäytystyö aiheuttaa pysäytyksiä liikenteeseen

Räjäytystyö vaikuttaa autoiluun, jalankulkuun ja pyöräilyyn. Liikenne pysäytetään Mechelininkadulla enintään 10 minuutiksi kerrallaan etelästä tultaessa Porkkalankadun sillan kohdalla ja pohjoisesta tultaessa Lapinlahdentien kohdalla.

Myös Baanan liikenne pysäytetään lyhyesti muutamia kertoja päivässä, kun räjäytystyöt siirtyvät sen läheisyyteen arviolta viikon 30 loppupuolella.

Lastenkodinkadunsillan rakentaminen hyvällä mallilla

Baanan yli rakentuvan jalankulku- ja pyöräilysillan eli Lastenkodinkadunsillan rakentaminen on edennyt aikataulussa. Baanan halki kulkee jo sillan puinen tukirakenne, johon on jätetty kulkuaukot jalankululle, pyöräilylle ja pelastusliikenteelle. Sillan on tarkoitus valmistua kesällä 2025, jolloin se toimii aluksi pelastustienä, kunnes Marian alueen rakentaminen on edistynyt siihen pisteeseen, että alueen läpi pääsee pyöräilemään ja kävelemään esteettä.