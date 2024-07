Naurun kuolema on romaani naurun voimasta ja vapaudesta

Liisa Walleniuksen romaani Naurun kuolema on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.

Hendrik Speelbergin isä ei hallitse nauruaan. Tuo sairas hohotus karkotti muut ihmiset Jakobin ympäriltä, mutta hänen pienen poikansa se lumosi loppuelämäksi. Isän nauru teki Hendrik Speelbergistä maailmankuulun naurututkijan.

Pohjan suomalais-hollantilaisen Hendrikin uralle ja maineelle loi tutkimusmatka Papuan suoseuduilla asuvan kawa-heimon pariin. Hendrik kirjoitti kawojen naurukulttuurista useita kirjoja ja laajensi sitten naurututkimusta yhä uusille ihmiselämän alueille. Vaikka matkasta kawojen luo on kulunut vuosikymmeniä, muistot sen nauravasta kansasta elävät tuoreina Hendrikin mielessä. Kawojen naurukulttuuria vasten hän peilaa myös oman aikamme ihmiskuvaa ja suhdettamme nauruun.

Milloin nauru syntyi maailmaan ja mihin naurua tarvitaan? Mitä se viestii? Miten nauru jakautuu kahvilan kulmapöydässä ja miten eri kulttuureissa? Miten nauretaan eri tuloluokissa ja sosiaalisissa ryhmissä? Miksi naurava ihminen löytää helpommin kumppanin kuin hänen ryppyotsainen kaverinsa? Miksi nauru vähenee länsimaissa, vaikka bruttokansantuote kasvaa? Kaikkea tätä Hendrik on tutkinut ja kirjoittanut naurusta lukuisia menestyskirjoja.

Ajat muuttuvat, ja yhtäkkiä Hendrikin ura on ajautunut umpikujaan. Hänen viimeisin julkaistu kirjansa "Rahvas nauraa, vaan herrat vienosti hymyilee" suututti tiedemaailman ja lukijansa. Nyt kustantaja hylkää Hendrikin uusimman käsikirjoituksen "Naurun kuoleman" julkaisukelvottomana. Hendrik ei ymmärrä, mitä naurututkimukselle ja tieteelle ylipäätään on tapahtumassa. Hän puolustaa kiihkeästi omaa elämäntyötään ja tieteen vapautta, mutta epäilee samalla jokaista totuutta, myös omaansa.

Tänä syksynä Hendrik on juuttunut Pohjanmaalle, äitinsä vanhaan kotitaloon Lappajärven rannalla. Hän ei halua jättää kuolevaa isää yksin tämän viimeisinä elinviikkoina. Ajoittain myös Venla, Hendrikin sisar, käy isää tapaamassa ja asuu silloin kotitalon toisessa päädyssä. Sisarusten välit ovat kireät. Paetakseen riitoja ja Pohjanmaan synkkää syksyä Hendrik lähtee muutamaksi päiväksi Amsterdamiin tapaamaan ystäviään ja nauttimaan kaupungin iloisesta ilmapiiristä. Hän palaa matkalta juuri ajoissa ehtiäkseen Jakobin vierelle kuoleman saapuessa.

Naurun kuolema sisältää otteita naurututkija Hendrik Speelbergin lukuisista julkaisuista. Takaumina se kertoo myös isä Jakobin ja Hendrikin oman henkilöhistorian.

Liisa Wallenius (s.1954) on pohjalaislähtöinen eläinlääkäri, jonka mielestä ihminen on maailman mielenkiintoisin eläinlaji. Se rakentaa uskomusjärjestelmiä ja luulee olevansa johdonmukainen ja järkevä, vaikka harkinta ja äly pettävät tuon tuosta. Pitkän uran neuvontatyössä ja valvontaeläinlääkärinä tehnyt Wallenius asuu nykyisin Heinolassa, kirjoittaa, matkustelee ja nimeää itsensä sekalaisten tieteellisten julkaisujen suurkuluttajaksi. Naurun kuolema on hänen esikoisromaaninsa.

WALLENIUS, LIISA: Naurun kuolema

351 sivua

Nidottu, pehmeäkantinen

ISBN 9789527553978

Ilmestymisaika: Heinäkuu 2024

