Ilmakitara soi Valkeakoskella nuorten mielenterveyden tueksi

Uutuutena festivaalissa on ilmakitaransoiton ensimmäiset viralliset SM-kisat, jotka järjestetään lauantaina Sananvapauden lavalla. SM-kilpailun voittaja saa palkinnoksi oikean kitaran ja pääsee edustamaan Suomea Ilmakitaransoiton MM-kilpailuihin Ouluun. Lavalla kuullaan myös ympäri maailmaa kiertänyttä suomalaista soolokitaristi Samuli Federleytä.

Työväen Musiikkitapahtuma sekä Ilmakitaransoiton SM-kilpailut haluavat edistää lasten ja nuorten mielenterveystyötä. ”Keräämme kilpailun yhteydessä MieliPottia Sekasin-chatille. Sekasin-chatti on valtakunnallinen keskustelualusta nuorille, jossa voi keskustella mieltä askarruttavista kysymyksistä luottamuksellisesti”, kertoo kilpailun juontaja Emma Jäntti, joka on itsekin esiintynyt ilmakitaristina.

Artistikattauksemme on monipuolinen ja rajoja rikkova. Suomiräpin kuunnelluimpiin artisteihin kuuluva Sexmane esiintyy tapahtumassa torstaina 25.7. Täysin erilaiseen tunnelmaan vie Kaarle Viikate ja harmonikkataiteilija Netta Skog, jotka esittävät vanhaa kotimaista iskelmämusiikkia. Pitkän uran tehnyt Eini, Suomen ainoa diskokuningatar laittaa yleisön laulamaan hittien mukana. Illan isoista energioista vastaa puolestaan Atomirotta, joka on yksi maamme kovimmista livebändeistä. Suorasukainen sanoittaja Rebekka Holi vastaa puolestaan torstain indiepop kattauksesta.

Perjantaina 26.7. tapahtumassa esiintyy Suomen kiinnostavimpiin pop-tähtiin lukeutuva Isac Elliot. Perjantaina lavalla nähdään myös suureen suosioon noussut Arppa, tämänhetkisen Suomi-indien yksi kärkinimistä. Nämä konsertit ovat ikärajattomia. Illemmalla lavalle nousee myös muun muassa Matti Mikkolan luotsaama ja nostalgiaa huokuva Saimaa.

Lauantaina 27.7. kuullaan rakastetun säveltäjän Kaj Chydeniuksen lauluja Minja Kosken ja Mikael Saaren tulkitsemina. Lisäksi Valkeakoski Big Band tarjoilee Ultra Bran säveliä. Konsertin solisteina ovat useista yhtyeistä tutut, koskilaislähtöiset Johanna Kyykoski, Henrika Nieminen, Pekka Löövi ja Juha Viitala. Mukana on myös viihdekuoro AkkaBellat. Lauantain festarikansaa hemmotellaan myös suomirockin legendoilla. Pitkän linjan artisteista lavalla nähdään Juice Leskisen kulttuuriperintöä, kun Coitus Int 50 Revival juhlakiertue saapuu Valkeakoskelle. Rokkiputkea jatkaa Suomirockin kartalla jo vuodesta 1982 vaikuttanut Kolmas Nainen.

Tapahtumassa on mielenkiintoisia ja ilmaisia keskustelutilaisuuksia. Esimerkiksi lauantaina 27.7. Suomen jalkapallomuseossa on TSL:n keskustelutilaisuus musiikista, resilienssistä, rauhasta ja demokratiasta. Keskustelemassa ovat Kaisa Rönkkö (Taike), Sanna-Mari Holma (Suomen Työväen Musiikkiliitto) sekä laulaja-lauluntekijä Samae Koskinen, jonka uusia, yhteiskunnallisia lauluja myös tilaisuudessa kuullaan.

Festivaalialueen Salakapakka muuttuu viihtyisäksi ruokakeitaaksi. Festivaalin isolla alueella, Paperitorilla on tänä vuonna kaksi isompaa lavaa, uutukaisena Teollisuuslava. Yleisön viihtyvyyteen on panostettu lisäämällä katettuja istuinalueita. Myllysaaren museon pihaan rakentuu Sananvapauden lava, jossa on ilmaisohjelmaa.

Koko perheen ilmainen tapahtuma päättää festivaalin sunnuntaina 28.7. Tehtaan kentän viereisellä viheralueella on paljon erilaisia aktiviteetteja ja esityksiä. Koko perheen tapahtuma huipentuu Hakan Musari-peliin, kun Veikkausliigan ottelussa vastaan tulee viime aikoina kovia kokenut Gnistan.