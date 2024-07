WEEKEND FESTIVAL RIKKOO ENNÄTYKSIÄ - POHJOISMAIDEN HISTORIAN SUURIN LASERSHOW

Näyttävyydestään kuuluisa festivaali palaa 2.-3. elokuuta 2024 Espoon Vermo Areenalle.

Pääesiintyjinä Weekend Festivalin massiivisella päälavalla nähdään kansainvälisiä tanssimusiikin tähtiä kuten Tiësto, Nicky Romero, Alan Walker, R3HAB, Timmy Trumpet sekä Boris Brejcha.

Lava on mittatilaustyönä rakennettu, telineistä koostuva rakennelma, jossa on LED-näytöt ja yli 150 m² peiliseiniä. Lisäksi yli 220 valaisinta ja 5300 wattia valaistustehoa täydentävät lasereita ja nostavat festivaalikokemusta uudelle tasolle. Lavarakenteeseen kuuluu kaksi DJ-koppia, joista toinen on 360 asteen alusta yleisön keskellä. Artistit voivat siirtyä kesken keikan soittamaan lavalta yleisön keskelle ja tarjota kävijöille aidosti immersiivisen ja Suomessa festivaalilavoilla ennennäkemättömän kokemuksen.

3D havainnekuva Weekend Festivalin tulevasta päälavasta. Jack Fone / A Light Productions

Tämä erityinen lavan ja valaistuksen suunnittelu on tunnetun suunnittelijan Jack Fonen ja A Light Productionsin käsialaa. He ovat työskennelleet huipputason artistien ja maailman suurimpien festivaalien kanssa.

“Arvojemme mukaisesti festivaalimme on jatkuvasti muuttuva ja huvipuistomainen kokemus, joka ylittää perinteisen festivaalikäsityksen. Tavoitteenamme on tarjota joka vuosi jotain uutta ja jännittävää sekä luoda ympäristö, joka houkuttelee kävijät palaamaan vuosi toisensa jälkeen. Emme malta odottaa, että pääsemme jakamaan tämän vuoden elämykset yleisön kanssa”, kertoo Weekend Festivalin markkinointijohtaja Atro Anttila.

“Olemme ylpeitä siitä, että voimme tarjota vieraillemme paljon enemmän kuin pelkän musiikkifestivaalin. Uskomme, että yksityiskohtien huomioiminen ja visuaalinen ilme ovat avaintekijöitä unohtumattoman festivaalikokemuksen luomisessa. Tehtävämme on inspiroida, yllättää ja virkistää festivaalikävijöitä kaikilla mahdollisilla tavoilla.” Anttila jatkaa.

Weekend Festival esittelee myös monipuolista tilataidetta, näyttäviä rakenteita ja räätälöityjä lavoja. Viime vuonna kokonsa tuplannut Future Stage palaa tänä vuonna saman kokoisena järkäleenä festarikentälle, ja on tänä vuonna lähes kokonaan LED-screenien peitossa. Future Stagen futuristinen ilme on saanut inspiraationsa Ritari Ässän ikonisen KITT auton huipputeknologiasta. Erityisesti lavan keskellä kulkeva kirkas valoviiva, joka muistuttaa auton legendaarista etuvaloa, tuo lavalle ainutlaatuisen tunnelman. Tämä valoviiva, joka sykkii ja liikkuu musiikin tahdissa, yhdistää näyttävät LED-screenit ja luo dynaamisen ja immersiivisen visuaalisen elämyksen.

3D havainnekuva Weekend Festivalin Future Stagesta. Jack Fone / A Light Productions

Kansainvälinen levy-yhtiö FCKNG Serious label ottaa haltuun yhden lavoista

Ensimmäistä kertaa Weekend Festivalin historiassa yksi lavoista on kokonaan kansainvälisen levy-yhtiön artistien kuratoima. FCKNG Serious label tuo Future Stagelle mm. seuraavat elektronisen musiikin kansainväliset nimet: Boris Brejcha, Ann Clue, Deniz Bul, Moritz Hofbauer sekä Frieder & Jakob. Aiemmin levy-yhtiö on tehnyt saman esimerkiksi maailman suurimpiin tanssimusiikin festivaaleihin lukeutuvassa Ultrassa. Lauantaina Future Stagelle nousevat muun muassa 'Pedro' jättihitistään tunnettu Jaxomy, sekä hardstyle kuuluisuudet Brennan Heart, Atmosfearz ja Coone.

Weekend Festivalin kolmas lava on house- ja teknomusiikkiin keskittyvä CNNCT-lava, jonka yhteistyökumppanina on Taco Bell. Perjantaina CNNCT x Taco Bell lavalla nähdään joukko kansainvälisiä Tech House artisteja. Espanjalainen kovassa kysynnässä oleva Wade, kroatialainen Matroda, hollantilainen Rose Ringed, ibizalaista iloa ja hyviä fiiliksiä tarjoileva Miane sekä argentiinalainen Jay De Lys. Lauantaina teknomusiikin kuuntelijoille on luvassa harvinaista herkkua, kun molempina viikonloppuina Coachellassakin esiintyneet ukrainalainen Miss Monique ja irlantilainen Rebūke nousevat lavalle. Lauantaina esiintyy mm. myös saksalainen visuaalisista ja elokuvamaisista esiintymisistään tunnettu Chris Avantgarde.

Festivaalin neljäs lava on sisätiloissa sijaitseva klubimainen Genelec Stage, jolla esiintyy Suomen ykkösrivin DJ:t ja tuottajat. Nimensä mukaisesti Genelec Stage toteutetaan yhteistyössä Genelecin kanssa. Yritys on alallaan pitkän linjan toimija ja arvostettu kansainvälisesti. Genelec Stagen äänentoistosta festivaalissa pitävät huolen Genelecin suorituskykyisimmät laitteet: 1236 SAM™️ -studiomonitorit sekä 7382A -subwooferit.

Lipunmyynti on tällä hetkellä ennätyksellisen vilkasta ja osa lipputyypeistä on myyty loppuun. Festivaalin aikataulu ja päiväkohtaiset artistit on julkaistu, ajantasainen info ja lipunmyynti löytyy osoitteesta www.wknd.fi