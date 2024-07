Uusi EU-parlamentti vahvisti tukensa Ukrainalle

EU:n on aktiivisesti edistettävä kansainvälistä tukea Ukrainalle

Ukrainalle toimitettava sotilaallista apua niin kauan kuin sitä tarvitaan ja kaikissa muodoissa, sanovat mepit

Parlamentti tuomitsee Unkarin pääministeri Viktor Orbánin vierailun Moskovaan

EU:n pakotteita Venäjää ja Valko-Venäjää vastaan on jatkettava ja laajennettava

Kesäkuun vaaleissa valittu Euroopan parlamentti ilmaisi keskiviikkona 17.7. päätöslauselmassa ensimmäistä kertaa kantansa Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa. Mepit toteavat tukevansa Ukrainan itsenäisyyttä, suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta sen kansainvälisesti tunnustettujen rajojen sisällä. He kehottavat neuvostoa jatkamaan ja laajentamaan Venäjään ja Valko-Venäjään kohdistuvaa pakotepolitiikkaansa sekä seuraamaan sen tuloksellisuutta. Samalla parlamentti kehottaa EU:ta torjumaan järjestelmällisesti sen alueella olevien yritysten, kolmansien osapuolten ja kolmansien valtioiden toteuttamaa pakotteiden kiertämistä.

EU:n jäädyttämät Venäjän valtion varat takavarikoitava

”Venäjän on maksettava taloudellisia korvauksia Ukrainassa aiheuttamistaan valtavista vahingoista”, toteavat mepit. Siksi he suhtautuvat myönteisesti neuvoston hiljattain tekemään päätökseen Venäjän pysäytettyjen varojen ylimääräisten tuottojen käyttämisestä Ukrainan sotatoimien tukemiseen. He kehottavat EU:ta luomaan ”vankan oikeudellisen järjestelmän EU:n jäädyttämien Venäjän valtion omistamien varojen takavarikoimiseksi”.

Parlamentti suhtautuu myönteisesti Naton äskettäisen huippukokouksen tuloksiin ja uskoo, että Ukraina on ”peruuttamattomalla tiellä kohti Nato-jäsenyyttä”. Se kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita lisäämään sotilaallista tukeaan Ukrainalle niin kauan kuin se on tarpeen ja missä tahansa muodossa. Se myös kehottaa komissiota ehdottamaan pitkän aikavälin rahoitustukea Ukrainan jälleenrakentamiseen äskettäin perustetun Ukraina-tukivälineenpohjalta.

Viktor Orbán rikkoi EU:n perussopimuksia ja yhteistä ulkopolitiikkaa

Päätöslauselmassa mepit tuomitsevat äskettäisen barbaarisen hyökkäyksen Ohmatdytin lastensairaalaan Kiovassa ja Unkarin pääministerin Viktor Orbánin vierailun Venäjälle. He korostavat, että vierailun aikana Orbán ei edustanut EU:ta, ja että vierailu rikkoi räikeästi EU:n perussopimuksia ja yhteistä ulkopolitiikkaa. Tekstin mukaan ”tästä rikkomisesta pitäisi koitua seuraamuksia Unkarille”. Lisäksi Venäjän hyökkäys lastensairaalaan välittömästi Orbánin niin sanotun rauhanoperaation jälkeen osoittaa, että hänen väitetyt ponnistelunsa ovat ”merkityksettömiä”.

Äänestystulokset

Päätöslauselman koko teksti lisätään tänne (17.7.2024). Se hyväksyttiin äänin 495 puolesta, 137 vastaan ja 47 tyhjää. Meppikohtaiset äänestystulokset lisätään tänne (17.7.2024).

