Kaltimon voimalaitoksen hetkelliselle lisäjuoksutukselle ei myönnetty lupaa

Itä-Suomen aluehallintovirasto on 19.7.2024 antamallaan päätöksellä hylännyt UPM Energy Oy:n hakemuksen, joka olisi mahdollistanut Kaltimon voimalaitoksen hetkelliset lisäjuoksutukset valtakunnallisessa sähköpulatilanteessa.

Kaltimon vesivoimalaitos sijaitsee Pielisjoessa Joensuun Enossa. Voimalaitoksella on kaksi koneistoa ja kaksi tulvaluukkua. Voimalaitos on valmistunut vuonna 1958. Voimalaitoksen yläpuolella on Pielinen ja voimalaitoksen voimassa olevan luvan mukaisesti vettä tulee juoksuttaa niin, että Pielisen vedenkorkeus pysyy luonnonmukaisena.

UPM Energy Oy haki nykyiseen vesitalouslupaan muutosta, joka olisi mahdollistanut Kaltimon vesivoimalaitoksen osallistumisen sähköverkon tasapainotukseen valtakunnallisen sähköpulan uhatessa. Käytännössä tämä olisi tapahtunut siten, että Kaltimon voimalaitoksen juoksutusta olisi hetkellisesti lisätty siinä vaiheessa, kun Suomessa on todettu valtakunnallinen sähköpulatilanne.

Hankkeesta olisi koitunut valtakunnallisessa sähköpulatilanteessa hyötyä sähköverkolle ja sen toimintavarmuudelle sekä Kaltimon ja joissain oloissa myös muiden Pielisjoen vesivoimalaitosten tuotannolle.

Hankkeesta olisi aiheutunut haittoja äärimmäisen uhanalaisen järvilohen ja uhanalaisen järvitaimenen elinolosuhteille sekä vesistön virkistyskäytölle. Lisäksi hanke olisi voinut lisätä eroosiohaittoja Pielisjoen rannoilla.

Hankkeesta koituneiden hyötyjen arvioitiin jäävän vähäisiksi verrattuna siitä aiheutuviin haittoihin, joten aluehallintovirasto ei myöntänyt lupaa hetkellisille lisäjuoksutuksille ja hylkäsi hakemuksen.

Lupapäätös nro 67/2024 on nähtävillä Vesi- ja ympäristölupien tietopalvelussa (diaarinumero ISAVI/6628/2023).

Päätökset löytyvät Vesi- ja ympäristölupien tietopalvelusta helposti, kun asiakohtaan kirjoittaa asian diaarinumeron.

Aluehallintovirasto käsittelee ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaisia lupia. Ympäristö- ja vesiluvituksen tavoitteena on ennaltaehkäistä ympäristön pilaantumista ja sen vaaraa. Lupamenettelyssä sovitetaan yhteen ympäristön käyttöä tai ympäristöön vaikuttavia toimintoja ekologisesti kestävällä tavalla.

Lisätietoja

johtaja Johanna Ahonen, p. 0295 016 867

ympäristöneuvos Riitta Ikäheimo, p. 0295 016 828

etunimi.sukunimi@avi.fi, Itä-Suomen aluehallintovirasto