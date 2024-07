Töölönlahden kesäpuisto avautuu kaupunkilaisten käyttöön

Uudistettu Töölönlahden puistoalue avautuu kaupunkilaisten käyttöön. Merkittävimpiä uudistuksia alueella ovat uusi rantalentopallokenttä sekä hiekkaranta-alue, jotka avautuvat yleisölle keskiviikkona 17. heinäkuuta. Puiston pohjoisosaan on asennettu uusia kalusteita, kuten keinuja, penkkejä ja aurinkotuoleja. Puistoalueen viihtyisyyttä on lisätty istutusten avulla. Torstaina 18.7. kaupunkilaisten käyttöön avataan myös toiminnallinen leikkialue sekä grillipaikka.

Monipuolinen kesäajan harrastus- ja virkistysalue

Töölönlahden puiston suunnittelu on alkanut vuonna 2023 ja nyt tehdyt lyhyen aikavälin toimenpiteet ovat osa kesäpuistokokeilua. Puiston pitkän aikavälin suunnitelmat laaditaan syksyn 2024 aikana.

Kaupungin tavoitteena on, että puisto toimii etenkin kesäaikaan monipuolisena harrastus- ja virkistysalueena, tarjoten tekemistä kaikenikäisille. Puiston nurmialue on muutettu näyttäväksi kukkaniityksi ja puiston keskiosaan on sijoitettu uusia leikki-, peli- ja oleskelupaikkoja.

Kesäpuistoalueen rakennustyöt viimeistellään lähiviikkoina

Monipuolinen puistoalue saa kylkeensä myös tanssi- ja esiintymiskäyttöön tarkoitetun lavan, jonka on määrä rakentua heinäkuun loppuun mennessä. Lisäksi alueella viimeistellään kalusteasennuksia.