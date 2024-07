Merijään ilmastoa jäähdyttävä vaikutus pienenee sen pinta-alaa nopeammin

Michiganin yliopiston ja Ilmatieteen laitoksen yhteisessä tutkimuksessa havaittiin, että merijään ilmastoa jäähdyttävä vaikutus heikkenee nopeammin kuin mitä merijään pinta-ala pienenee.

Sekä arktisella alueella että Etelämantereella merijään jäähdytystehon prosentuaalinen lasku on noin kaksi kertaa suurempi kuin merijään pinta-alan prosentuaalinen lasku. Tulokset selvisivät, kun tutkijat tarkastelivat satelliittimittauksia pilvipeitteestä ja merijään heijastuskyvystä eli albedosta vuosina 1980–2023.

Arktisella alueella merijää on vähentynyt eniten, ja siellä merijään jäähdytystehosta on hävinnyt lähes neljäsosa vuoden 1980 jälkeen. Merijääpeitteen voimakas väheneminen myös Etelämantereella vuodesta 2016 alkaen on lisännyt merijään häviämisestä aiheutuvaa ilmaston lämpenemistä.

”Napa-alueiden merijääkentät ovat tärkeä osa planeettamme jäähdytysjärjestelmää. Nyt julkaistujen laskelmien mukaan tämä osa jäähdytysjärjestelmää on selkeästi menettänyt tehoaan etenkin viimeisimmän vuosikymmenen aikana”, toteaa tutkimusprofessori Aku Riihelä Ilmatieteen laitokselta.

Merijäällä voimakas vaikutus maapallon lämpötilaan

Merijää on yksi merkittävimmistä ilmastoa säätelevistä tekijöistä kylmillä alueilla. Tämä johtuu siitä, että jää heijastaa voimakkaasti auringonsäteilyä takaisin avaruuteen.

Kuiva pakkaslumen peittämä jää heijastaa avaruuteen jopa 90 % säteilystä, kun avomeri heijastaa vain alle kymmenen prosenttia. Jää myös sitoo suuren vesi- ja energiamäärän, minkä vuoksi sillä on suuri merkitys ilmakehän ja meren väliseen energianvaihtoon.

Jäljellä oleva jää heijastaa säteilyä vähemmän, koska korkeammat lämpötilat ja lisääntyvät sateet johtavat ohuempaan ja kosteampaan merijäähään.

”Jatkotutkimuksissa olisi tärkeää laskea, kuinka nopeasti ja laajasti merijään säteilyjäähdytyksen vähenemisen vaikutukset näkyvät globaalissa ilmastojärjestelmässä, jotta sopeutumissuunnitelmamme olisivat parhaalla mahdollisella pohjalla”, Riihelä korostaa.

Lisätietoja:

Tutkimus vapaasti luettavissa osoitteessa: Earth's Sea Ice Radiative Effect From 1980 to 2023 - Duspayev - 2024 - Geophysical Research Letters - Wiley Online Library

