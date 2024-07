Kokoomuksen Talvitie: Norminpurku sujuvoittaa kesätapahtumien järjestämistä

Kokoomuksen Kilpi: Tänä kesänä poikkeuksellinen määrä teitä kuntoon - keskivilkkaiden teiden päällystyskilometrit tuplaantuvat 16.7.2024 12:02:02 EEST | Tiedote

Hallitus on myöntänyt vuodelle 2024 250 miljoonaa euroa lisärahaa teiden päällystämiseksi. Summa on osa Orpon hallituksen korjausvelan purkuun osoittamaa 520 miljoonaa euroa. Kansanedustaja Marko Kilpi iloitsee vilkkaan päällystyskauden näkyvän ympäri Suomen, sillä teitä on tavoite päällystää noin 4000 kilometriä. Poliisikansanedustajan mukaan toivottu lisärahoitus on myös konkreettinen turvallisuusteko. Teiden käyttäjiltä hän toivoo malttia liikenteessä.