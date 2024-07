Turussa 10.8. järjestettävä Red Bull Rautaratsu koettelee huimapäiden pyöräilytaitoa

Red Bull Rautaratsu on kansainvälinen tapahtumakonsepti, joka järjestettiin ensimmäisen kerran Alankomaiden Haagissa viime vuonna nimellä Red Bull Stalen Ros. Tapahtumalle antoi inspiraatiota Hollannin televisiohistorian pisimpään esitetty viihdeohjelma Te land, ter zee en in de lucht, jossa osallistujat pyrkivät 40 tuotantovuoden aikana selvittämään veden päälle rakennetun esteradan mitä mielikuvituksellisimmilla kulkuvälineillä. Red Bull muokkasi miljoonayleisöstä nauttineen televisioviihteen kansainväliseksi Rautaratsu-tapahtumakonseptiksi, joka yhdistää pyöräilyn ja luovan hulluuden. Suomen Turun jälkeen tapahtuma järjestetään tänä vuonna Ruotsissa ja toistamiseen myös Alankomaissa.

Kaksihenkiset tiimit suunnittelevat ja rakentavat kisaan oman mielikuvituksellisen tandempyöränsä, jolla on veteen tippumatta tarkoitus polkea Turun Aurajokeen rakennettava sadan metrin pituinen esterata maaliin saakka. Kisaajia kannustamaan odotetaan tuhatpäistä yleisöä, jolla on myös vapaa pääsy tutustumaan rautaratsuvarikkoon ja kisatiimeihin.

”Suomalaiset ovat insinöörikansaa ja sanonta siitä, että pyörää ei tarvitse keksiä uudelleen, ei näytä Red Bull Rautaratsuun osallistuville pätevän. Mukana on valtavasti luovuutta. Ilahduttavaa on myös se, että neljännes tiimeistä koostuu rohkeista naisista. Tulemme näkemään polkupyörän päälle rakennettuja saunoja, Suomen Joutsenen, ravintolalaiva Donnan, joulupukin poron, Tunnin junan, Tampereen Ratikan ja muita mitä mielikuvituksellisempia kulkupelejä. Kaikkia yhdistää se, että ulkopuolisia voimalähteitä ei saa käyttää ja rata pitäisi päästä loppuun Aurajokeen tippumatta”, kertoo Red Bull Rautaratsu -tapahtuman tuotantopäällikkö Niklas Ehrnrooth.

Pidetään Aurajoki puhtaana

Red Bull Rautaratsu on laatinut osallistuville tiimeille tarkat ohjeistukset. Kulkupelin tulee olla kaksipyöräinen, maksimissaan 3 metriä pitkä ja 2,5 metriä korkea sekä liikkua ainoastaan lihas- ja painovoimalla. Sähkö-, bensiini- tai suihkumoottoreita ei laitteissa sallita ja ilotulitukset tai muut liekit on pyörissä kielletty. Jokialue puhdistetaan tapahtuman aikana ja sen jälkeen sinne kuulumattomista esineistä.

”Koska esterata kulkee Aurajoen päällä ja moni osallistuja tulee varmuudella sinne päätymään, varmistamme että tapahtuma-alue jää tapahtuman jälkeen puhtaammaksi kuin mitä se oli ennen sitä. Jotta veteen on turvallista tippua, myös joen pohja puhdistetaan rataosuudelta ennen tapahtumaa”, kertoo Ehrnrooth.

Ilmaistapahtumaan odotetaan tuhatmäärin yleisöä

Yleisöllä on vapaa pääsy aivan Turun ytimessä, Läntisen Rantakadun puoleisella jokirannalla järjestettävään Red Bull Rautaratsu -tapahtumaan. Tapahtuma-alue avautuu lauantaina 10.8. kello 10.00 ja kisa alkaa kello 11.00. Yleisöllä on mahdollisuus tutustua rautaratsuihin ja osallistuviin tiimeihin varikkoalueella Turun kaupungintalon aukiolla. Kisan tuomariaitio sijaitsee ravintolalaiva Donnalla. Tapahtuma-alueella on ruoka- ja juomapisteitä koko perheelle.

Red Bull Rautaratsun juontajat ja pyöräilysuoritusten tuomarit julkistetaan myöhemmin. Tapahtuma näytetään myös suorana lähetyksenä ISTV:ssä Matti Kyllösen ja Jani Säterin selostamana.

Red Bull Rautaratsuun osallistuu tiimejä seuraavilta paikkakunnilta: Espoo, Halikko, Helsinki, Hyvinkää, Jyväskylä, Kaarina, Kalajoki, Kankaanpää, Koski, Kuopio, Lahti, Alajärven Luoma-aho, Merimasku, Naantali, Nokia, Nousiainen, Oulu, Paimio, Perniö, Pori, Rovaniemi, Salo, Tampere, Tervakoski, Turku ja Vantaa. Medialle yhteydet tiimeihin ja rautaratsujen rakennusprojekteihin tutustuminen pyydettäessä: samuel.sorainen@wolfcom.fi

Kutsu medialle

Median akkreditointipyynnöt tapahtumaan pyydetään osoitteeseen samuel.sorainen@wolfcom.fi perjantaihin 9.8.2022 mennessä.