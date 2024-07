Ursula von der Leyen linjasi toimintaehdotuksiaan EU-parlamentille ennen valintaäänestystä

Puheessaan Euroopan komission puheenjohtajaehdokas Ursula von der Leyen kertoi näkemyksestään vahvemman ja vauraamman Euroopan rakentamiseksi. Tärkeimpiä mainittuja aloitteita olivat puhtaan teollisuuden ohjelma, joka stimuloisi teollisuuden kasvua ja hiilestä irtautumista, sekä eurooppalainen kilpailukykyrahasto innovaatioiden tukemiseksi. Von der Leyen mainitsi myös turvallisuustoimia, mm. Europolin henkilökunnan kaksinkertaistamisen sekä Frontexin raja- ja merivartijoiden kolminkertaistamisen. Hän ehdotti myös eurooppalaisen demokratian suojaohjelmaa, jolla torjuttaisiin kolmansista maista tulevaa tiedon manipulointia ja häirintää, sekä kohtuuhintaisten asuntojen suunnitelmaa.

Von der Leyen ehdotti myös maataloussuunnitelmaa, joka sisältäisi toimia ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi, sekä naisten oikeuksien tiekarttaa. ”Meidän on annettava nuorille mahdollisuus hyödyntää täysin EU:n tuomia vapauksia”, sanoi von der Leyen, joka korosti Erasmus+-ohjelman merkitystä, mielenterveyden roolia sekä toimia, joilla puututaan sosiaalisen median ja ruutuajan haasteisiin, esimerkiksi riippuvuutta aiheuttaviin suunnitteluvalintoihin.

Komission puheenjohtajaehdokas korosti puheessaan puolustuksen merkitystä. Hän ehdotti puolustuskomissaarin tehtävän perustamista ja puolustusunionin edistämistä. Von der Leyenin mukaan Eurooppaan tarvitaan kattava yhteinen ilmapuolustusjärjestelmä, jolla suojataan sen ilmatilaa ja osoitetaan samalla, että Eurooppa on yhtenäinen puolustuspolitiikassa.

Von der Leyen toisti puheessaan EU:n horjumattoman tuen Ukrainalle. ”Eurooppa tukee Ukrainaa niin kauan kuin se on tarpeen”, hän sanoi.

Puheessa mainittiin uusia komissaarirooleja: asuntokomissaari, joka ryhtyisi toimiin asuntokriisiä vastaan; Välimerestä vastaava komissaari, joka tukisi alueellista vakautta ja yhteistyötä; sekä sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden komissaari, joka ottaisi huomioon tulevien sukupolvien tarpeet.

Meppien reaktiot

Puheen jälkeisissä kommenteissaan mepit korostivat, että on tärkeää kuunnella enemmän työntekijöiden, maanviljelijöiden ja teollisuuden näkemyksiä. He pitivät tervetulleena asuntopolitiikan saamaa painoarvoa ja korostivat myös reilun kansainvälisen kilpailun, Ukrainan vahvan tukemisen, Gazan sodan lopettamisen ja muuttoliikkeiden paremman hallinnan tärkeyttä. Monet heistä vaativat jatkuvia toimia äärioikeiston nousuun vastaamiseksi ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, ilmastotoimien sekä sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi. Useat mepit sanoivat, että köyhyyden ja työttömyyden torjumista sekä solidaarista Eurooppaa on priorisoitava.

Osa mepeistä totesi, että kansalaisten tarpeisiin parantaa turvallisuutta ja suojella identiteettejä sekä itsenäisyyttä on vastattava. Samalla on vältettävä ylisäätelyä ja laajamittaista maahanmuuttoa sekä tuettava strategista autonomiaa, he sanoivat. Osa myös tuomitsi nykyisen talous- ja maatalouspolitiikan ja toivoi sen sijaan Eurooppaa, joka koostuisi vapaista ja suvereeneista valtioista.

Katso täältä Ursula von der Leyenin puhe ja meppien reaktiot.