Keskuskauppakamari: Von der Leyenin painotus kilpailukykyyn ja toimeenpanoon oikea suunta EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi

Jatkokautta EU:n komission puheenjohtajana hakeva von der Leyen julkaisi tänään poliittisen ohjelmansa kaudelle 2024-2029. Puheessa Euroopan parlamentille von der Leyen nosti odotetusti kärkeen Euroopan kilpailukyvyn ja turvallisuuden. Ilmastotavoitteissa kurssi pitää, mutta painopiste siirtyy toimeenpanoon.

”Kilpailukyky on perusta myös ilmastotoimille. Euroopan on kyettävä houkuttelemaan mittavasti investointeja puhtaaseen energiaan, teollisuuteen ja teknologioihin onnistuakseen ilmastotavoitteista. Von der Leyen onkin oikeassa korostaessaan sitä, että ilmastopolitiikassa on nyt kyse toimeenpanosta ja investoinneista”, sanoo Säkkinen.

Von der Leyen aikoo esitellä puhtaan teollisuuden ohjelman (Clean Industrial Deal) ensimmäisen 100 päivän aikana ja haluaa kirjata tavoitteen 90 prosentin päästövähennyksistä vuonna 2040 EU:n ilmastolakiin. Tavoitteena on kiihdyttää teollista murrosta, luoda ennustettavuutta yrityksille ja markkinoita puhtaille tuotteille, taata kohtuuhintainen energia sekä varmistaa lopullinen irtautuminen Venäjän fossiilisten polttoaineiden tuonnista.

”Puheessa ja ohjelmassa on entistä vahvempi kaikkien päästöttömien teknologioiden korostus. Tämä on Suomen kannalta tervetullutta, sillä esimerkiksi ydinvoiman sivuuttaminen on ollut tähän asti jatkuva päänvaiva”, Säkkinen toteaa.

Sitoutuminen yritysten raportointitaakan keventämiseen edellyttää komissiolta konkreettisia toimenpiteitä

Keskuskauppakamari pitää myös tärkeänä Von der Leyenin sitoutumista yritysten raportointitaakan keventämiseen sekä parempaan sääntelyyn ja odottaa komissiolta konkreettisia toimenpiteitä. Puheenjohtajaehdokas aikoo nimetä komission varapuheenjohtajan, jonka tehtävä on valvoa tavoitteen toteutumista.

”Puheessa ei otettu kantaa EU:n valtiontukisääntöjen tulevaisuuteen, joka kuuluu komission toimivaltaan. EU:n sisämarkkinoita vääristävän valtiontukikilpailun jatkuminen on huolenaihe suomalaisille yrityksille ja olisi toivottavaa, että komissiolta löytyisi ratkaisuja terveen kilpailun turvaamiseen”, toteaa Säkkinen.

Keskuskauppakamari pitää myös Euroopan turvallisuuden kannalta elintärkeänä puheenjohtajaehdokkaan sitoutumista Ukrainan tukemiseen niin pitkään kuin on tarpeen. Keskuskauppakamari suhtautui EU-vaalitavoitteissaan myönteisesti Ukrainan tulevaan EU-jäsenyyteen.

Euroopan parlamentti äänestää von der Leyenin puheenjohtajaehdokkuudesta tänään iltapäivällä.