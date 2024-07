Mitä tehdä, jos eksyy metsässä? Vapaaehtoisen pelastuspalvelun vinkit auttavat valmistautumaan marjastus- tai sienestysretkelle

Punaisen Ristin koordinoima Vapaaehtoinen pelastuspalvelu eli Vapepa tukee viranomaisia erilaissa tehtävissä, kuten kadonneiden etsinnässä. Sienestys- ja marjastuskauden alkaminen tarkoittaa usein myös Vapepan etsintätapauksien lisääntymistä.

Ennakkovarustautuminen: pakkaa nämä mukaan metsään

Ennen metsään lähtöä on hyvä suunnitella oma reitti huolellisesti. Lisäksi kannattaa kertoa jollekin toiselle retkisuunnitelmastaan, eli minne on menossa, millaista reittiä pitkin ja kuinka kauan aikoo viipyä.

Metsään on hyvä pakata ainakin lämmin varavaatekerta, jolla tarkenee, jos retki venähtää odottamatta illan tai yön puolelle. Vaatteiden kannattaa olla värikkäitä, jotta ne erottuvat ympäröivästä maastosta. Tämä auttaa etsintätilanteissa. Varavaatteiden lisäksi metsäretkeilijöiden kannattaa ottaa mukaan avaruuspeitto. Se on kevyt mutta lämmin, suojaa sateelta sekä toimii istuinalustana.

Täyteen ladattu varavirtalähde ja omaan puhelimeen sopiva johto on hyvä ottaa mukaan siltä varalta, että puhelimesta loppuu virta. Puhelimeen on myös hyvä ladata ennakkoon 112 Suomi -sovellus. Kun hätäpuhelun soittaa sovelluksen kautta, sovellus paikantaa eksyneen tarkan sijainnin ja välittää sen hätäkeskuspäivystäjälle. Lisäksi puhelimeen on hyödyllistä ladata karttasovellus, ja tutustua sen käyttöön jo ennen lähtöä.

Metsäretkelle kannattaa ottaa mukaan myös paperinen kartta, kompassi, sytykkeitä, sytytysväline, puukko ja eväät, joilla pärjää tarvittaessa pidemmänkin aikaa. Varsinkin helteellä on tärkeää varata mukaan riittävästi juotavaa.

Eksyessä on tärkeää pysyä rauhallisena

Jos metsässä huomaa eksyneensä, tärkeintä on muistaa pysyä rauhallisena. Retkeilijän kannattaa pysähtyä hetkeksi ja tarkkailla ympäristöä kaikessa rauhassa. Itseään voi yrittää paikantaa karttasovelluksen ja maamerkkien avulla.

– Harhailemaan lähteminen saattaa pahentaa tilannetta, muistuttaa Vapepan valmiuskoordinaattori Arsi Veikkolainen Punaisesta Rististä.

Eksymisestä ei myöskään kannata tuntea häpeää, vaan apua kannattaa soittaa ajoissa.

– Jos oikeaa reittiä ei löydy, kannattaa turvautua apuun hyvissä ajoin esimerkiksi 112-sovelluksella. Moni epäröi turhan pitkään ennen puhelimeen tarttumista.

Apua on aina saatavilla eksyneille. Vapepan yli 12 000 koulutettua vapaaehtoista tukevat viranomaisia vuosittain erilaisissa auttamistilanteissa ympäri Suomen. Kadonneiden etsimisen lisäksi Vapepan tehtäviin kuuluu henkisen tuen antaminen, liikenteenohjaus sekä evakuoinneissa auttaminen erilaisissa onnettomuuksissa ja kriisitilanteissa.

Lisätietoa:

Valmiuskoordinaattori Arsi Veikkolainen

p. 040 120 9022

arsi.veikkolainen@punainenristi.fi

Viestinnän harjoittelija Leena Kela

p. 040 548 9903

leena.kela@punainenristi.fi

Tutustu Vapepaan: https://vapepa.fi/tama-on-vapepa/