Attendo Suomen vuoden 2024 toisen kvartaalin tulos: Liikevoitto pysyi edellisen vuoden tasolla

Attendo Suomen tulos pysyi edellisvuoden tasolla. Ikäihmisten asumispalveluiden hieman heikentynyttä kannattavuutta kompensoi tulosparannukset vammaispalveluissa sekä mielenterveys- ja päihdepalveluissa. Verrattuna edellisvuoteen hinnankorotukset eivät täysin riittäneet kattamaan viime syksyn korkeita palkankorotuksia. Kuitenkin koko vuoden tasolla hinnankorotukset odotetaan olevan linjassa kustannuskehityksen kanssa.

Attendo Suomen vuoden 2024 toisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 5,5 % ja oli 242,6 miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli 11,4 miljoonaa euroa. Liikevoitto pysyi lähes samalla tasolla edellisvuoden (11,5 miljoonaa euroa) vertailuajankohtaan nähden.

Attendo Suomen Q2/2024 luvut (Q2/2023)

Liikevaihto 242,6 miljoonaa euroa (230,0 m€)

Liikevaihdon kasvu 5,5 % (25,8 %)

Oikaistu liikevoitto 11,4 miljoonaa euroa (11,5 m€)

Oikaistu liikevoittomarginaali 4,7 % (5,0 %)

Liikevaihdon kasvu edellisvuoteen verrattuna johtui pääosin vuosittaisista hinnankorotuksista. Attendo-kotien täyttöaste pysyi samalla tasolla kuin edellisellä vuosineljänneksellä sekä edellisvuonna. Täyttöaste oli ennakoitua matalampi, mutta kehittyi positiiviseen suuntaan vuosineljänneksen loppupuolella.

Liikevoitto pysyi kutakuinkin edellisvuoden tasolla. Ikäihmisten asumispalveluissa liikevoitto heikkeni hieman, sillä henkilöstökustannukset olivat korkeat johtuen ennakoitua heikommasta täyttöasteen kehityksestä. Lisäksi ikäihmisten asumispalveluissa hinnankorotukset eivät riittäneet täysin kompensoimaan palkankorotusten ja inflaation vaikutuksia. Sen sijaan vammaispalveluissa sekä mielenterveys- ja päihdepalveluissa hinnat nousivat kustannuksia enemmän, mikä paransi niiden kannattavuutta.

Toisella vuosineljänneksellä Attendo Suomi avasi kaksi uutta ikäihmisille suunnattua Attendo-kotia sekä aloitti rakennuttamaan kolmea uutta Attendo-kotia. Vuosineljänneksen lopussa rakenteilla oli uusia Attendo-koteja yhteensä 335 asukaspaikan verran. Lisäksi Attendo on voittanut kilpailutuksissa noin 9 miljoonan euron vuosiliikevaihdon edestä ateriapalveluiden sopimuksia, jotka eivät ole vielä alkaneet.

Attendo Suomen alkuvuoden 2024 kumulatiivinen liikevaihto oli yhteensä 483,2 miljoonaa euroa ja kasvoi vertailukauteen nähden 9,8 %. Ensimmäisen puolen vuoden oikaistu liikevoitto oli 23,6 miljoonaa euroa, joka oli 4,9 % suhteessa liikevaihtoon. Kumulatiivinen kannattavuus parani edellisvuoden vertailuajankohtaan nähden.

Attendo Suomen H1/2024 luvut (H1/2023)

Liikevaihto 483,2 miljoonaa euroa (440,1 m€)

Liikevaihdon kasvu 9,8 % (21,7 %)

Oikaistu liikevoitto 23,6 miljoonaa euroa (18,0 m€)

Oikaistu liikevoittomarginaali 4,9 % (4,1 %)

Sitoutuneet ja tyytyväiset työntekijät

Attendo Suomi on systemaattisesti kehittänyt toimintaansa viime vuosina, ja positiiviset tulokset näkyvät tyytyväisyystutkimuksen tuloksissa. Parantuneiden lukujen taustalla on panostukset johtajuuden kehittämiseen organisaation kaikilla tasoilla, useiden eri toimintamallien vahvistaminen sekä investoinnit henkilöstö- ja asiakaskokemuksen kehittämiseen. Toukokuussa julkaistiin Attendon viides perättäinen tyytyväisyyskysely, jossa tulokset olivat jälleen kasvaneet kaikkien sidosryhmien osalta. Attendo Suomen henkilöstön tyytyväisyyttä mittaava työnantajan suositteluhalukkuus (eNPS) nousi mittaushistorian korkeimmalle tasolle +35 (vuodesta 2019 parannus on +51 pykälää).

Huhtikuussa kutsuimme kaikki Attendo-kotien johtajat perinteiseen yhteiseen tilaisuuteen ”Meidän päivään”, jossa pääsimme keskustelemaan Attendon tulevaisuuden näkymistä, jakamaan kokemuksia sekä juhlistamaan yhteisiä onnistumisia.

Monimuotoisuus, tasa-arvo ja osallisuus ovat yrityskulttuurimme keskeisiä elementtejä. Vietimme kesäkuussa Pride-kuukautta ja osallistuimme yhdessä asukkaidemme kanssa Pride-kulkueeseen. Lisäksi järjestimme vammaispalveluiden asukkaillemme ja työntekijöillemme musiikkifestivaalin (Simon Festarit) Pohjois-Suomessa, johon osallistui liki 900 henkilöä.

*Attendo konsernin pörssitiedotteessa luvut on ilmoitettu Ruotsin kruunuissa, ja mahdolliset kurssimuutokset vaikuttavat euromääräisten lukujen ja muutosten vertailtavuuteen.

Talousjohtaja Joonas Sakin haastattelupyynnöt medialle pyydämme ystävällisesti osoittamaan viestintäpäällikkö Anni Lehden kautta, anni.lehti@attendo.fi tai p. 040 534 5935.