Peltolinnut ovat tärkeitä maiseman ja monimuotoisuuden kannalta

Peltolintujen esiintyvyyteen vaikuttavat monet tekijät. Positiivisesti lintujen määrään vaikuttavat peltojen reunoihin jätetyt alueet, sekä mm. niityt ja laitumet. Linnut käyttävät ravinnokseen siemeniä ja erilaisia alueilla viihtyviä hyönteisiä, jotka taasen saavat ravintonsa monipuolisesta kasvustosta. Ravintoketju toimii vain, mikäli jokaisella sen osalla on hyvät elinolosuhteet. Kun lintujen määrä vähenee voi se heijastella muita puutteita lajistossa.

Lintujen suhde monimuotoisuuteen

Peltolintuindikaattori on työkalu, jolla voidaan lintujen kantoja seuraamalla pysyä kärryillä luonnon monimuotoisuuden tilasta ja ympäristön kehityksestä. Suomessa indikaattori koostuu 14 peltolintulajin kannankehityksen seurannasta. Nämä linnut pesivät ja ruokailevat laajasti maatalousympäristössä ja ne on valittu yleisyytensä vuoksi, vaikka alueilla esiintyy toki enemmän lajeja. Listaan kuuluu sekä pelloilla, että niiden reunoilla viihtyviä lintuja.

”Peltolintuindikaattori sopii meille kaikille monimuotoisuuden seurantaan, sillä lähes kaikki tässä olevat lajit ovat yleisesti tunnettuja”, toteaa MTK:n ilmasto- ja ympäristökysymysten asiantuntija Jukka Rantala.

Monipuolinen maatalousympäristö on hyväksi linnuille

Maaseudulla linnut ovat monelle rakkaita ja kuuluvat kasvukauteen. Jotta kottaraisparven pienenemiseltä ja kuovin huutojen katoamiselta vältyttäisiin voi maanomistaja toimia linnuston hyväksi. Lintujen elinympäristön kulmakivet ovat riittävä ravinto, pesimämahdollisuus ja suojapaikat.

Vaikka puhe on peltolinnuista eivät niiden elinympäristöt rajoitu pelloille vaan niihin kuuluvat ojat ja vesistöjen rannat, suojakaistat ja -vyöhykkeet, maatilojen pihapiirit, puutarhat, ladot, sekä muut rakennelmat. Rehevyys on lintujen mieleen, eikä niin sanotusti liian siistiä saa olla – luonnollisessa ympäristössä lajien kirjo saa näkyä. Yleisesti voi sanoa, että vaihteleva peltoaukea on sekä erilaisten lintulajien vaihtelevien mieltymysten että monimuotoisuuden kannalta paras tapa säilyttää runsas linnusto.

Maataloudessa tapahtuneet rakenteelliset muutokset kuten karjatilojen vähentyminen ja maankäytön tehostuminen ovat vaikuttaneet lintujen esiintyvyyteen. Elinympäristömenetyksiä korvaamalla lintuja voidaan auttaa.

”MTK:n ja SLC:n monimuotoisuutiekartan mukaan parhaiten peltolintujen kantoja voidaan maataloudessa vahvistaa lisäämällä erilaisia pitkäaikaisia nurmia pelloilla. Tällaisia ovat muun muassa luonnonhoitonurmet. Lisäksi piennaralueiden alaa kasvattamalla suositaan lintulajien kantojen vahvistumista”, summaa Rantala.

Tässä muutama vinkki lintujen hyväksi toimimiseen:

niitä lintuystävällisesti - aloita keskeltä ja etene rauhallisesti, jotta avoimuutta välttävät linnut ehtivät siirtyä tieltä

jätä pieni viljelemätön ja torjunta-aineeton alue latojen ja kivikoiden ympärille

vaali metsäsaarekkeita suosien niissä kerroksellista kasvillisuutta, jätä lahopuut paikoilleen, ne tarjoavat kodin laajalla lajistolle

tarjoa pönttöjä eri lajeille avuksi asuntopulaan

säästä peltojen ja ojien reunoilla kasvavat pensaat pesä- ja suojapaikoiksi, mikäli mahdollista

Helposti lintubongauksen pariin

Bingo innostaa lintubongailun pariin eri ikäisiä, ota MTK:n ja SLC:n luoma pohja alta talteen ja lähde pellon reunalle.

Linnut ovat osana MTK:n ja SLC:n julkaisemaan monimuotoisuustiekarttaa, johon voit tutustua tämän linkin takaa.