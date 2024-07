Matkustajat kokevat HSL:n joukkoliikenteen varsin turvalliseksi

Yleisesti ottaen matkustajat kokivat matkustamisen HSL:n liikenteessä turvalliseksi. Kaikkein turvallisimmaksi olonsa tunsivat 65 vuotta täyttäneet. Miehillä on hieman turvallisempi olo kuin naisilla.

Turvallisuuden tunnetta matkustajille luo etenkin henkilökunnan näkyvä läsnäolo. Eniten turvallisuudentunnetta lisäsi järjestyksenvalvojien läsnäolo, mutta erot kuljettajien, matkalippujen tarkastajien tai konduktöörien läsnäolon vaikutuksiin olivat hyvin pienet. Toisaalta osa matkustajista koki, että henkilökunta voi myös lisätä turvattomuuden tunnetta.

Turvattomuutta koettiin etenkin iltaisin vilkkailla alueilla

Kellonajoista turvattomuuden tunnetta koettiin etenkin iltaisin ja öisin. Viikonloppu ei kuitenkaan korostunut arki-iltoihin verrattuna. Turvattomimmiksi alueiksi koettiin Kamppi, Kluuvi, Kallio, Sörnäinen ja Itäkeskus.

Turvallisuuden tunnetta alentavat hyvin erilaiset tekijät. Vastauksissa nousi esiin muun muassa muiden matkustajien aiheuttama yleinen levottomuus, järjestyshäiriöt ja pelko joutua väkivallan, ryöstön tai ahdistelun kohteeksi. Vastanneista noin 60 prosenttia oli kohdannut järjestyshäiriöitä satunnaisesti matkustaessaan HSL:n joukkoliikenteessä. Säännöllisesti järjestyshäiriöitä kohtasi noin 20 prosenttia vastanneista, ja 20 prosenttia taas ei ollut kohdannut järjestyshäiriöitä lainkaan.

HSL:llä on kesällä 2024 käynnissä pilotti runkolinjabusseissa turvallisuuden parantamiseksi. Runkolinja 600 kulkee yöliikenteessä tunnuksella 600N, jolloin bussin väri on sininen ja sinne voi kulkea vain etuovesta. Runkolinjalla 560 taas on käynnissä tehostettu järjestyksenvalvonta. Tarkoituksenamme on vertailla näihin kahteen bussilinjaan kohdistettujen toimenpiteiden vaikutusta turvallisuuteen ja koettuun turvallisuuteen. Verrokkilinjana toimii linja 570.

Toivomme kesän aikana linjojen 600, 600N, 560 ja 570 osalta vastauksia turvallisuuskyselyyn, johon pääsee vastaaman kyseisten linjojen diginäytöiltä löytyvän linkin kautta.

Turvattomuudesta voi ilmoittaa matalalla kynnyksellä turvavalvomoon tai kuljettajalle

Jos matkustaja kokee joukkoliikenteessä turvattomuuden tunnetta, suosittelemme ottamaan matalalla kynnyksellä yhteyttä turvavalvomoon tai busseissa kuljettajaan. Turvavalvomon puhelinnumerot löytyvät liikennevälineistä sekä täältä.