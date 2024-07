Helsinki poisti hylättyjä veneitä Kivinokasta – huonokuntoiset veneet päätyivät kaatopaikalle

Helsingin kaupunki on puuttunut luvattomaan maankäyttöön poistamalla hylättyjä veneitä Kivinokasta, jossa lahoavia veneitä on lojunut vuosia.

Kaupunki kiinnitti siirtokehotuksia 38 luvattomasti sijoitettuun veneeseen kesäkuun alussa. Kehotuksessa veneen poistoon annettiin aikaa kuukausi, jonka jälkeen se katsottaisiin hylätyksi omaisuudeksi. Aikarajan umpeuduttua paikalta löytyi yhä 31 venettä, joista kaupunki poisti 17 eilen 18. ja tänään 19. heinäkuuta. Omistajat noutivat loput veneistä lukuun ottamatta yhtä huonokuntoista moottorivenettä, joka odottaa vielä poistoa.

Suurin osa poistetuista veneistä oli erittäin huonokuntoisia, ja osa oli lojunut paikoillaan useita vuosia. Huonon kunnon takia lähes kaikki poistetuista veneistä päätyivät kaatopaikalle. Talteen otettiin yksi pieni soutuvene, joka huutokaupataan, jos omistajaa ei ilmaannu.

Kaupunki jatkaa siirtokehotusten kiinnittämistä hylättyihin veneisiin

Merenrannalle hylätyt veneet voivat olla ympäristölle haitallisia, jos ne pääsevät lahoamaan vesirajassa. Helsingin kaupunki jatkaa siirtokehotusten kiinnittämistä hylättyihin veneisiin myös muilla yleisillä alueilla.

Ensisijaisesti kehotuksen saaneen veneen omistaja on velvollinen hoitamaan veneen poiston, mutta jos omistajaa ei löydy, kaupunki voi tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin hylätyn veneen poistamiseksi.

Jos kaupungin poistama vene on vesikelpoinen tai jos sillä on vielä myyntiarvoa, venettä säilytetään Tattarisuon ajoneuvojen siirtokeskuksessa kolme kuukautta, minkä jälkeen se huutokaupataan. Jos vene on otettu säilytykseen ja omistaja haluaa sen takaisin, täytyy hänen osoittaa omistussuhteensa sekä korvata kuljetus- ja säilytyskustannukset.

Poistettuja veneitä voi tiedustella sähköpostitse osoitteesta ulkoilma@hel.fi