Kuninkuusravit 100 vuotta – Viikonlopun Toto-kohteissa yli 260 000 euroa bonusrahaa

-Toto-pelien ja raviurheilun yhteys on pitkä ja tiivis. Pitkien perinteiden Kuninkuusravit on ylivoimaisesti vuoden suurin suomalaisen raviurheilun viikonloppu ja se on myös maailman suurimpia ravitapahtumia. Satsaamme tapahtumaan vahvasti ja Kuninkuusravien satavuotisjuhlan kunniaksi viikonlopun Jyväskylän Toto-kohteissa on tarjolla yhteensä yli 260 000 bonusrahaa, Veikkauksen tuoteryhmäpäällikkö Juha Ahjolinna sanoo.



- Lauantain ja sunnuntaina Toto75-pelissä on 100 000 euron jackpot. Lisäksi viikonlopun lähtökohtaisissa pelimuodoissa on erilaisia bonuksia. Lauantaina ja sunnuntaina kaikissa lähdöissä pelataan Troikkaa. Viikonlopun päälähdöt ravikuningatar- ja ravikuninkuuskilpailut ovat pelattavissa Totossa ja Veikkauksen vedonlyönnissä.

Kuninkuusravien historian suurin Toto-voitto on Mikkelin Kuninkuusraveista vuodelta 2012. Tuolloin Mikkelin raviradalla 268,80 euron systeeminsä paikan päällä pelanneet työkaverit voittivat Toto75-pelistä alavoittoineen tarkalleen 996 173 euroa.

Voittajien riehakkaat tunnelmat välittyivät laajalti tapahtumasta uutisoineen median välityksellä. Onnekkaat työkaverukset kertoivat käyneensä juhlistamassa tuoreeltaan voittoaan ravintolassa sekä käyttäneet voittorahoja asuntolainojen maksuun.

Iso Toto-voitto Kuninkuusravien Toto75-pelistä nähtiin myös Lahdessa 2019. Loviisalaismies oli pelannut veikkaus.fi:ssä Toto75-rivin, johon osui lauantain ainoa täysosuma. Hän voitti 338 574 euroa rivillä, jossa oli varmana ravikuninkaaksi viikonloppuna juossut Tähen Toivomus.

- Seurasin raveja TotoTV:stä kotonani ja nyt on ääni käheänä kannustamisesta. Vaimo ei ollut kotona, mutta kun hän tulee, niin tästä on mukava kertoa. Ihan huikea juttu! voittaja iloitsi tuoreeltaan lauantai-iltana potin ratkettua.

Loviisalaismies kävi kiittämässä heti sunnuntaina voiton ratkaissutta Tähen Toivomusta ja sen valmentajaa Pauli Raiviota paikan päällä Lahdessa.

Vuoden 2018 Rovaniemen Kuninkuusraveissa Rovaniemen Kuninkuusraveissa 2018 helsinkiläinen nettipelaaja voitti 123 300 euron potin. Toto75-kierroksella löytyi neljä täysosumaa, joista helsinkiläiselle osui ylimpään voittoluokkaan pelattu täysosuma. Lisäksi yli 60 000 euron voitot menivät Kaustiselle, Vantaalle ja Lahteen.

Vuoden 2013 Kuninkuusraveissa suurin Toto75-voitto oli 146 659 euroa, ja vuosittain on nähty vähintään kymmenientuhansien eurojen voittoja. Jo vuonna 1985 Kaustisen V4:sta (nykyinen Toto4) voitettiin yli 300 000 markan potti.

Kuninkuusravien pelivaihto nousevat pääpäivinä lauantaina ja sunnuntaina lähes kahteen miljoonaan euroon. Myös ruotsalainen peliyhtiö tarjoaa Kuninkuusraveihin pelimahdollisuuden asiakkailleen Veikkauksen isännöimään pooliin viikonlopun lähtökohtaisiin peleihin.



- Jyväskylä on satsannut voimakkaasti myös perjantain urheilulliseen puoleen ja lähdöt ovat todella tasokkaita. Perjantain Killerin Toto75-pelissä on 100 000 euron takuupotti ja lähtökohtaisiin peleihin asetetaan bonuksia jo perjantaina. Esimerkiksi Killerin Eliitin Troikka-kohteessa on 5 000 euron bonus. Kaikki viikonlopun lähdöt ovat totta kai Toton kohteina, Juha Ahjolinna kertoo.



Toton pelaaminen Kuninkuusraveissa tapahtuu nykyään valtaosin veikkaus.fi:n ja Veikkauksen sovelluksen kautta.



- Vielä vuonna 2017 yli puolet tapahtuman pelaamisesta tapahtui paikan päällä ja myyntipaikoissa. Nyt arvioimme, että tulevana viikonloppuna jo selkeästi suurin osa Kuninkuusravien pelaamisesta tapahtuu digitaalisten kanavien kautta.



Jyväskylän Kuninkuusravien Toto-kohteet ovat pelattavissa veikkaus.fi:ssä, sovelluksessa ja myyntipaikoissa. Veikkauksen TotoTV välittää tapahtumat paikan päältä haastatteluineen suorina asiantuntijalähetyksinä jokaisena kilpailupäivänä. Lähetykset ovat ilmaisia kirjautuneille Veikkauksen etuasiakkaille. Pelitilin saldon on oltava positiivinen katselua varten.



Kuninkuusraveja seuraa paikan päällä Jyväskylässä viikonlopun aikana kymmeniätuhansia katsojia. Viime vuonna Kuninkuusravit järjestettiin Kouvolassa ja paikan päällä vieraili yli 40 000 katsojaa.

Veikkauksen Toto on Jyväskylän Kuninkuusravien pääyhteistyökumppani. Kuninkuusravit on järjestetty vuodesta 1924. Suomen ensimmäiset ravit, joihin pelattiin Totoa, järjestettiin vuonna 1928.