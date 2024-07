Työllisyyskatsaus kesäkuu 2024: Uudellamaalla yli satatuhatta työtöntä työnhakijaa

Työttömien kokonaismäärä nousi Uudellamaalla 12,7 % verrattuna vuotta aikaisempaan. Työttömiä työnhakijoita oli 11 292 henkilöä enemmän viime vuoden kesäkuuhun nähden. Koko maan vuosimuutos oli kesäkuun lopussa 10,8 %.



Ilman työsuhdetta olevien määrä nousi Uudellamaalla 9 729 henkilöllä edellisvuoden kesäkuusta (11,5 %). Lomautettujen määrä nousi 1 563 henkilöllä (36,2 %).



Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Uudellamaalla kesäkuun lopussa 11 % mikä on lähes sama kuin osuus koko Suomessa (10,9 %).



Alle 30-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli kesäkuun lopussa 20 407, mikä on 18,1 % enemmän edellisvuoteen verrattuna. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 33 105, mikä on 9,0 % enemmän kuin viime vuonna.



Pitkäaikaistyöttömiä alueella oli 36 592, mikä on 3,3 % enemmän kuin edellisvuoden kesäkuussa. Ulkomaalaisia työttömiä oli 24 437, mikä on 18,5 % enemmän edellisvuoteen verrattuna.



Kesäkuussa ilmoitettiin Uudenmaan TE-toimistoon 6 631 uutta avointa työpaikkaa, mikä on 63,2 % vähemmän kuin vuosi sitten. Koko maan tasolla vuosimuutos oli -61,3 %.



Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Katsaus on luettavissa Työllisyyskatsauksen omilta sivuilta sekä pdf-muodossa myös ELY:n sivuilta.