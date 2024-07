Suomen suosituimmat grilliravintolat – Foodora listasi ravintolat ja annokset

Kesäisin matkailijat ja mökkeilijät liikkuvat ympäri Suomea, ja vaikka ruoan valmistaminen ulkona grillaten on monille mieluisaa, on ruoan tilaaminen edelleen suosittu vaihtoehto kesäkuukausina. Kuluttajat saattavat haluta pitää taukoa ruoanlaitosta tai kesätapahtumat houkuttelevat myös grilliruoan ystäviä. Joka tapauksessa grilliravintoloiden suosio on erityisesti kesäisin huipussaan.

Foodora on koonnut listan Suomen suosituimmista grilliravintoloista eri puolilta maata. Näiden ravintoloiden tarjoamia herkkuja kannattaa ehdottomasti maistaa, sillä ne ovat myös Foodoran suosituimpia grilliravintoloita talvisaikaan. Lisäksi Lahti poikkeaa listalta erityisen paljon, koska listalle mahtuu peräti kolme lahtelaista grilliravintolaa.

Kino Grilli, Oulu

Itäharjun Grilli, Turku

Malmönkatu Grilli, Vaasa

Lounaispuiston grilli 21, Jyväskylä

Paras Burgeri, Joensuu

Jykän Grilli, Seinäjoki

Eepin Grilli, Mikkeli

Jonen Grilli, Lahti

Burger Mafia Kivimaa, Lahti

Burger Mafia Kärpänen, Lahti

Ohana Grille, Tampere

Grilli Veskari, Savonlinna

City Burger, Porvoo

Suosituimpien ravintoloiden yleisesti suosituimpien annosten listalla komeilevat nämä viisi annosta:

Kanakori

Makkaraperunat

Tuplahampurilainen

Kebab ranskalaisilla

Grillilautanen

Mainittavia erikoisannoksia löytyy Mikkelin Eepin Grilliltä, jonka annos Eepin erikoinen nousee suosituimpien annosten listalla kärkisijoille ohi muiden. Toinen mainittava suosikkierikoisuus on lahtelaisen Burger Mafian Grillit Huurussa tv-ohjelman voittaja-annos, joka nykyisin kulkee yksinkertaisella nimellä Grillit huurussa -purilainen.