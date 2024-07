Pohteen entisen työntekijän epäillään rikkoneen salassapito- ja vaitiolovelvollisuutta

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde epäilee entisen työntekijänsä rikkoneen salassapito- ja vaitiolovelvollisuutta. Epäily salassapitovelvollisuuden rikkomisesta liittyy salassa pidettävien asiakastietojen kertomiseen sivullisille. Tiedot ovat koskeneet asiakkaita, joihin hänellä on ollut asiakassuhde. Lisäksi hänen epäillään katselleen oikeudettomasti 13 sosiaalihuollon ja terveydenhuollon asiakkaiden tietoja asiakas- ja potilastietojärjestelmästä.



Pohde ottaa kaikki salassapito- ja vaitiolovelvollisuuden rikkomiseen liittyvät epäilyt vakavasti ja ryhtyi selvittämään tapausta heti salassapitovelvollisuuden rikkomisen ilmitulon jälkeen. Tapahtuneen selvitys jatkuu edelleen. Henkilö ei työskentele enää Pohteen palveluksessa.



Pohteen asiakkailta ei vaadita toimenpiteitä



Pohde on ollut yhteydessä kaikkiin asiakkaisiin, joita epäilty salassapito- ja vaitiolovelvollisuuden rikkominen koskee. Pohde ottaa myös mahdollisimman pian henkilökohtaisesti yhteyttä kaikkiin niihin asiakkaisiin, joita epäilty asiakas- ja potilastietojen oikeudeton käsittely koskettaa. Potilaiden tai asiakkaiden ei tarvitse olla yhteydessä Pohteeseen.



Asiasta on tehty tutkintapyyntö poliisille



Asian vakavuuden vuoksi Pohde on tehnyt asiasta tutkintapyynnön poliisille. Pohde on tehnyt asiasta myös ilmoituksen tietosuojavaltuutetulle.



Pohteen työntekijä saa käsitellä asiakas- ja potilastietoja vain siinä määrin, kuin se on välttämätöntä oman työtehtävän ja asiakkaan tai potilaan palvelun ja hoidon kannalta. Henkilöstöä ohjeistetaan ja koulutetaan henkilötietojen käsittelyyn ja kaikilta edellytetään tietoturva- ja tietosuojakoulutusten suorittamista.



Asian käsittely on siirtynyt poliisille, eikä Pohde tiedota asiasta enempää.