Helsinki palauttaa koripallotelineitä kaupunkilaisten käyttöön

Koripallotelineiden esteet poistetaan keskiviikon 23. heinäkuuta aikana. Vastaisuudessa kentillä suositellaan pelaamista klo 7–22 välisenä aikana. Ohjeistus koskee erityyppisiä pelikenttiä koulun pihoilla, puistoissa ja liikuntapuistoissa.

Pelikenttien aukioloaikoja tarkastellaan kenttäkohtaisesti. Jos kentän vieressä on esimerkiksi palvelutalo, suosituksena on lopettaa pelaaminen klo 21, ja vastaavasti jos asutusta ei ole lähellä, pelaaminen voi jatkua klo 23 asti.

-Koripallotelineiden sulkeminen Haagan peruskoulun ja Haagan ala-asteen koulujen pihoilla oli meidän puoleltamme ylireagointia. Nostamme käden pystyyn virheen merkiksi. Samaan aikaan suhtaudumme vakavasti saamaamme palautteeseen yönaikaisesta melusta, ja sen takia olemme nyt laatineet ohjeistuksen pelikenttien käytölle, sanoo kaupunkiympäristön vs. toimialajohtaja Mikko Ravantti.

Pelikentille lisätään kylttejä

Kaupunki etsii keinoja, joilla yöaikaisen melun syntymistä voitaisiin hillitä. Pelikenttien yhteyteen lisätään kylttejä, joissa ohjeistetaan pelaamisen kellonajoista ja huomaavaisuudesta toisia kohtaan.

Pelaamisesta ja oleskelusta kantautuva melu sekä niihin liittyvä palaute on jokakesäinen ilmiö.

- Kaupunki ei voi yksin estää häiriöitä yöaikaan, vaan siihen tarvitaan kaupunkilaisten apua. Pelikenttien käyttö on sallittua ja toivottavaa, mutta myös toisten ihmisten huomioon ottaminen on välttämätöntä, sanoo kaupunkiympäristön vs. toimialajohtaja Mikko Ravantti.

Erilaisia toiveita kaupunkitilan käytöstä

Kaupunkilaisilla on usein keskenään risteäviä toiveita kaupungin yhteisen tilan käytöstä, ja niitä pyritään yhteensovittamaan kaupunkiympäristön suunnittelussa. Tiivistyvässä kaupungissa tulee entistä tarkemmin ottaa huomioon, minne erilaisia toimintoja sijoitetaan. Leikki- ja liikuntapuistojen suunnittelussa voidaan vähentää meluhaittoja muun muassa sijoittamalla tietyt toiminnot kauemmas asutuksesta. Haastetta suunnittelutyölle asettaa myös ilmaston lämpeneminen. Puistojen ja pelikenttien suunnittelussa varaudutaan siihen, että ulkona oleskellaan entistä myöhempään.