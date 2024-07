Hirvenmetsästykseen myönnettiin Lapin alueelle 4 458 pyyntilupaa

Syksyn 2024 metsästyskaudelle myönnetty pyyntilupamäärä perustuu Lapin alueellisen riistaneuvoston keväällä 2024 Lapin yhdeksälle hirvitalousalueelle (HTA) asettamiin hirvitalousaluekohtaisiin hirvikannan tiheystavoitteisiin. Tavoitehaarukoiden mukainen hirvikanta Lapissa on 13 639–19 831 hirveä, keskimäärin noin 16 735 hirveä. Viime syksyn metsästyksen jälkeen jäävä kanta oli Luonnonvarakeskuksen kanta-arvion mukaan 16 400 hirveä.

Myönnetyllä lupamäärällä hirvien aiheuttamat vahingot pyritään pitämään kohtuullisella tasolla, ottamaan huomioon alueelliset erityispiirteet hirvikannan hoidossa ja säilyttämään hirvikanta elinvoimaisena. Hirven aiheuttamien liikenne- ja metsävahinkojen määrä Lapissa on pysynyt kohtuullisena. Alkuvuoden hirvikolareiden määrä 26 kappaletta on SRVA-tilastojen perusteella samalla tasolla kuin viime vuonna vastaavana aikana.

Hirvenmetsästyksen ensimmäinen pyyntijakso Lapissa on 1.9.–20.9. Toinen pyyntijakso alkaa 5.10.2024 ja päättyy 15.1.2025. Poronhoitoalueella koiran käyttö on kielletty metsästyksessä aikavälillä 1.1.–15.1.2025. Metsästyksessä tulee huomioida poroelinkeino sekä muut luonnossa liikkuvat. Tärkeintä on kiinnittää erityistä huomiota siihen, että metsästys tapahtuu turvallisesti.

Metsästyksen yhteydessä metsästäjät keräävät kannansäätelyn ja kanta-arvion kannalta tärkeää havaintotietoa kannasta ja sen rakenteesta tulevia vuosia varten. Suomen riistakeskus toivoo, että metsästäjät kirjaavat hirvihavainnot sekä ilman hirvihavaintoa päättyneet metsästyspäivät Oma riistaan mahdollisimman huolellisesti.