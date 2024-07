Geologisilta ja luontoarvoiltaan merkittävä Ohtavaaran alue hankittu valtion omistukseen

Ohtavaara rajoittuu Ohtosensuon Natura-alueeseen. Ohtavaaralta avautuu kaunis metsäinen suomaisema lampineen ja pienine järvineen kohti Pudasjärven länsiosia; Pudasjärven kaupungin nettisivuilla Ohtavaaraa kuvataan Vaara-Suomen reunaksi. Ohtavaara on eri selvityksissä todettu valtakunnallisesti arvokkaaksi kallioalueeksi ja rantamuodostumaksi. Hankittu alue on osin talousmetsää osin luonnontilaista aluetta, mutta kokonaisuus täydentää hyvin viereistä Ohtosensuon suoaluetta, joka on osa Suomen Natura-verkostoa..

Geologisesti Ohtavaara on merkittävä kuten em. selvityksissä on todettu. Vaaran muodot ovat syntyneet muinaisen Itämeren Ancylusjärveksi nimetyn vaiheen peitettyä mannerjäätikön alta noin 10 650 vuotta sitten paljastuneen maanpinnan. Ohtavaara peittyi veden alle aina 205–210 metrin korkeustasolle saakka, joka on ylimmän rannan taso Pudasjärven itäosassa. Muinaisen järven aallokot synnyttivät alueelle rantamuodostumia, joista hienona jäänteenä ovat laajat ”pirunpellot”.

Ohtavaara on etenkin uhanalaislajistoltaan merkittävä. Alueella esiintyy merkittävää kalliokasvillisuutta ja jäkälä- ja sammallajistoa.

Alueen hankkimisen mahdollisti METSO-ohjelman rahoitus, joka kaupan myötä tuli käytännössä tämän vuoden osalta loppuun käytetyksi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen osalta.