Suomi tavoittelee omaa paviljonkia YK:n COP29-ilmastokokoukseen – mukaan yritykset, kaupungit, yliopistot ja järjestöt 25.6.2024 10:00:00 EEST | Tiedote

Suomelle rakennetaan vahvaa näkyvyyttä YK:n ilmastokokoukseen, joka järjestetään Bakussa, Azerbaidžanissa 11.-22.11. 2024. Suomen paviljongin osallistujajoukkoa muodostetaan nyt – mukana on jo monimuotoinen joukko organisaatioita ja ilmoittautuminen on auki 16.8. asti. Vuosittain järjestettävä ilmastokokous on paitsi YK:n tärkein ilmastopolitiikan päätöksentekoareena, myös maailman suurin ilmastotapahtuma. Se kokoaa yhteen päättäjiä ja ilmastoaiheiden parissa työskenteleviä yrityksiä, järjestöjä ja tutkijoita lähes 200 maasta. Viime vuonna Suomi toteutti Dubain ilmastokokoukseen ensimmäistä kertaa oman maapaviljonkinsa, jossa suomalaiset yritykset ja organisaatiot pääsivät esittelemään ilmastoratkaisujaan kansainväliselle yleisölle ja päättäjille. Paviljonki oli menestys niin kävijämäärältään kuin korkean tason kohtaamisten ja Suomen kansainvälisen tunnettuuden kannalta. Myös tänä vuonna on tavoitteena saada Suomen lipun alle Bakuun vahva edustus. Hankkeen ohjausryhmään kuuluvat Climat