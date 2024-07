Eurojackpotin 21,3 miljoonan euron päävoitot Norjaan ja Ruotsiin - Suomeen 280 000 euron potti ja 69 000 euron voittoja

Eurojackpotin perjantain arvonnan (kierros 30/2024) oikea rivi on 7, 11, 22, 26 ja 46. Tähtinumerot 5 ja 11.



Arvonnassa löytyi kaksi täysosumaa. Voittorivit (5+2 oikein) on pelattu Norjassa ja Ruotsissa. Niillä voitti 21,3 miljoonaa euroa.



Tiistaina Eurojackpotin potissa on 10 miljoonaa euroa.



Suomeen osui perjantaina yksi 5+1 -oikein tulos. Rivillä voitti 280 974 euroa. Voittorivi on pelattu Rovaniemellä Shell Napapiirillä.



Muista illan 5+1 -voitoista matkasi kaksi Saksaan, yksi Viroon, yksi Tšekkiin, yksi Ruotsiin ja yksi Puolaan.



Suomeen tuli lisäksi neljä kappaletta 5+0 -tuloksia, joilla voitti 69 324 euroa. Voitot osuivat nettipelaajalle Lohjalle, nettipelaajalle Helsinkiin, nettipelaajalle Vantaalle ja nettipelaajalle Jyväskylään.



Saksaan 5+0 -tuloksia osui seitsemän, Kroatiaan yksi, Norjaan kaksi ja Ruotsiin kaksi.



Perjantai-Jokerin voittorivi on 7 5 7 4 1 8 8. Jokerista löytyi yksi tuplattuna pelattu kuusi oikein -rivi, jolla voitti 40 000 euroa. Jokeri-voitto osui nettipelaajalle Ouluun.



Lomatonnin perjantain voittoyhdistelmä on Rio de Janeiro 65. Lomatonneja voitettiin kolme kappaletta.