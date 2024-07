Hämeenlinnan Sokos Hotel Vaakuna uudistuu

Vanajaveden rannalla Hämeenlinnassa sijaitseva hotelli Vaakuna remontoidaan täysin. Kiinteistötekniikka uusitaan nykypäiväiseksi ja kaikki 123 huonetta, kokoustilat, ravintola vastaanotto sekä muut yleiset tilat kunnostetaan täysin. Jatkossa kaikissa Vaakunan huoneissa on moderni ilmastointi ja jäähdytys, mitä useat asiakkaat ovat toivoneet.

– Uudistukselle ajankohta on juuri nyt erittäin hyvä. Hotelli kaipaa uudistusta ilmeeltään ja talotekniikalta, samalla pääsemme päivittämään Vaakunan uuteen loistoon sekä muun muassa tuomaan uskomattoman upean järvimaiseman paremmin asiakkaidemme aistittavaksi, Osuuskauppa Hämeenmaan majoitus- ja ravitsemiskaupan toimialajohtaja Minna Kainulainen kertoo.

Hotellin remontti aloitetaan suunnitelmien mukaan joulukuussa, jolloin hotelli myös suljetaan. Hotelli on tarkoitus asiakkaille jälleen kesällä 2025. Koko uudistustyön ajan voi tapahtumia ja tilaisuuksia varata loppukesään ja syksylle.

– Uudistuksella haluamme tuoda hotellimme nykyaikaan sekä kasvattaa Hämeenlinnan vetovoimaa matkailu- ja kokouskaupunkina. Uudistettu Original Sokos Hotel Vaakuna vahvistaa Osuuskauppa Hämeenmaan tarjontaa tasokkaana matkailu- ja ravitsemiskaupan palvelujen tarjoajana asiakasomistajille ja muille matkustajille, Kainulainen kiteyttää.

Suomen onnellisin järvihotelli huokuu modernia paikallisuutta ja kunnioittaa historiaa

Hotellinjohtaja Jani Aaltonen on innoissaan tulevasta uudistuksesta. Jo pitkään on tiedetty, että uudistus tullaan tekemään, kun aika sille on otollinen, ja nyt se on lähes käsillä. Uudistettavan hotellin havainnekuvat, suunnitelmat ja tarinallisuus saavat Aaltosen maireaan hymyyn fiilistelemään ensi vuoden kesää.

– Uudessa hotellissamme paikallisuus, historian eri käänteet, teollisuus ja käsityö – yhteistyö – tulevat olemaan erittäin keskeisesti läsnä aina sisääntulosta lähtien.

Suunnittelun lähtökohtana on tulkinta paikallisuudesta ja Vaakunan sijainnista Vanajaveden rannalla. Ympäröivä luonto ja Hämeenlinnan aktiviteetit on tuotu suunnittelupöydälle punaiseksi langaksi.

– Emme vielä täysin tiedä, mitä tuleman pitää. Kaikki suunnitelmat näyttävät kuitenkin siltä, että meillä edes kerran käynyt asiakas, kanta-asiakkaista puhumattakaan, pääsee hieraisemaan silmiään, että onko tämä todella Vaakuna!

Uudessa Vaakunassa matkataan ajan halki aina keskiaikaisesta Hämeenlinnasta nykypäivään. Matkailija saa tuntea aidot materiaalit ja keskiajan runsauden yhdistettynä moderniin ja elämykselliseen hotellikokemukseen.

– Tulemme jatkossakin olemaan Suomen onnellisin järvihotelli – samalla ylpeästi hämeenlinnalainen sekä historiaa kunnioittava moderni yöpymis- ja kokouspaikka, jossa rautaisista ammattilaisista koostuva henkilökuntamme luo välittävän ja aidon ilmapiirin, Aaltonen hehkuttaa.

Uudistettu Original Sokos Hotel Vaakuna avataan suunnitellun aikataulun mukaan kesän 2025 aikana.

Lisätietoja:

Minna Kainulainen, toimialajohtaja, p. 050 436 3773

Jani Aaltonen, hotellinjohtaja, p. 044 743 3371