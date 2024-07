Irlantilaistaiteilija Kevin Aboschin tekoälyn avulla tuotettu elokuva saa maailman ensi-iltansa Taiteiden yönä 15.8.

Helsingin juhlaviikot käynnistävänä Taiteiden yönä 15. elokuuta saa maailman ensi-iltansa arvostetun käsite- ja tekoälytaiteilijan Kevin Aboschin ensimmäinen elokuva, Am I?. Kyseessä on samalla maailman ensimmäinen synteettinen pitkä elokuva, jonka jokainen ruutu on luotu tekoälyn avulla.

Tyylilajiltaan Am I? on musikaali, joka on kiedottu dokumenttielokuvaan, joka on kääritty scifi-elokuvaan. Abosch kuvailee elokuvaa armottomaksi ja huiman nopeatempoiseksi kokemukseksi, joka tutkii konetietoisuutta, aseistettua tekoälyä ja transhumanismia. “Am I? tarkastelee koneen näkökulmasta sitä, miten olemme vaarassa menettää inhimillisyytemme yksilöinä sekä kollektiivisesti yhteiskuntana kun koneet ottavat vallan”, Abosch kertoo.

Elokuva esitetään Taiteiden yönä Bio Rex Lasipalatsissa Helsingin juhlaviikkojen, Amos Rexin ja Helsinki International Film Festival – Rakkautta & Anarkiaa -festivaalin yhteistyönä. Näytöksen jälkeen elokuvasta keskustelevat ohjaajan lisäksi Juhlaviikkojen taiteellinen johtaja Marko Ahtisaari sekä Amos Rexin johtaja Kieran Long. Elokuva nähdään myös osana Rakkautta & Anarkiaa -festivaalin ohjelmaa syyskuussa 2024.

Kevin Aboschin taidetta on nähtävissä koko Juhlaviikkojen ajan myös kaupunkitilassa, kun Esplanadin puistossa avautuu Taiteiden yönä 15. elokuuta niin ikään tekoälyä hyödyntävä näyttely AI Helsinki. Muotokuvaajanakin ansioitunut Abosch otti näyttelyä varten satojatuhansia kuvia helsinkiläisistä ihmisistä ja maisemista keväällä 2024, minkä jälkeen ohjattu keinoäly on muuntanut kuvat mieleisekseen. Näyttelyn on mahdollistanut Helsingin Sanomat.

Am I? A film by Kevin Abosch maailman ensi-illassa Bio Rex Lasipalatsissa Taiteiden yönä 15.8. klo 19 Helsingin juhlaviikkojen, Amos Rexin sekä Helsinki International Film Festival – Rakkautta & Anarkiaa -festivaalin yhteistyönä. Maksuttomat liput ovat varattavissa verkossa osoitteessa https://hiff.fi/ohjelma/taiteiden-yo-am-i/.

Helsingin juhlaviikkoja vietetään 15.8.–1.9.2024. Festivaalin koko ohjelma on tutustuttavissa osoitteessa helsinkifestival.fi ja Taiteiden yön koko ohjelma osoitteessa helsinkifestival.fi/taiteidenyo.