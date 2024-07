Paloheinän frisbeegolfrata valmistumassa

Frisbeegolfalueen polut ja heittopaikat väylien 2–18 osalta valmistuvat heinäkuun loppuun mennessä. Alueen uudet opasteet valmistuvat elokuun loppuun mennessä, ja samalla suojataan alueen puut ja rakennetaan aitoja.

Frisbeegolfkorien lisäksi Paloheinänhuipulle lisätään uusia penkkejä ja roska-astioita jalkakäytävien varteen.

”Toivotamme kaikki tervetulleeksi pelaamaan Paloheinään, vaikka rata ei olekaan täysin valmis vielä. Rata on todella hieno ja pelailun lomassa pääsee nauttimaan erilaisista maastoista ja maisemista”, kertoo projektipäällikkö Minni Karjalainen Helsingin kaupungilta.

Frisbeegolf vaatii tilaa, mutta luontoarvoja ei unohdeta

Kaikki frisbeegolfväylät on sijoitettu täyttömäelle eivätkä arvokkaiden luontokohteiden alueille, joita on liikuntapuiston ympärillä runsaasti. Väyliä on sekä avoimilla niitty- kuin metsäalueilla. Väylät ovat keskimäärin 20 metriä leveitä. Puut niiden läheisyydessä suojataan. Puustoisilla osuuksilla väylät on sovitettu luonnostaan puiden väleihin syntyviin käytäviin.

Nykyisiä niittyalueita hoidetaan jatkossakin niittyinä, jotta niiden lajisto säilyy monimuotoisena. Frisbeegolfin pelaamista rajoitetaan niittyalueilla sekä suurimman kulutuksen alueille on tehty polkuja, joissa on hakepinta.

Täysimittaisille radoille on hankala löytää paikkoja Helsingissä, sillä frisbeegolfradat vaativat paljon tilaa. Uusi rata päädyttiin rakentamaan Paloheinänhuipulle, koska se on jo urheilulle ja virkistykselle varattua aluetta.

Paloheinänhuipulla harrastetaan jo ennestään hiihtoa, pulkkailua ja maastopyöräilyä. Frisbeegolfrata tulee vain kesäkäyttöön ja suljetaan talven ajaksi ottamalla frisbeegolfkorit pois, joten alue on edelleen hiihtäjien ja pulkanlaskijoiden käytössä talviaikaan.

Täyttömäeltä on osoitettu alueita, joissa pyöräily on sallittu; frisbeegolf-väylillä, pulkkamäellä ja hiihtoladuilla pyöräily kielletään.

Rata suunniteltiin yhteistyössä eri lajien harrastajien kanssa

Frisbeegolfrata äänestettiin jatkoon vuoden 2021 OmaStadi-äänestyksessä 583 äänellä. Uusien frisbeegolfratojen rakentamisesta Helsinkiin on tullut runsaasti toiveita kaupungille myös äänestyksen ulkopuolelta.

Alueella on yhteistyössä frisbeegolfin harrastajien kanssa linjattu 18 heittoväylää, jotka ovat tasoltaan keskivaikeita. Myös muita urheilupuiston käyttäjiä, kuten maastopyöräilijöitä, kuunneltiin ja pyöräilijöiden kanssa päätettiin alueet, joilla pyöräily sallitaan myös jatkossa.

Frisbeegolfin puistosuunnitelmaluonnos oli nähtävillä marraskuussa 2022 ja kommentteja kaupunkilaisilta pyydettiin myös KerroKantasi-kyselyllä. Kaupunkiympäristölautakunta päätti kokouksessaan 7.2.2023 hankkeen toteuttamisesta.