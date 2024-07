Summa Defence Oy on uusi suomalainen puolustusalan konsortio

Suomeen on perustettu uusi puolustusalan konsortio Summa Defence Oy, joka yhdistää suomalaisia puolustusalan yrityksiä ja luo alalle voimakkaan tekijän. Uuden, merkittävän puolustusalan toimijan vahvuuksia ovat muun muassa suomalainen yrittäjyys, teknologinen tietotaito ja innovaatiokyvyn tuominen teollisen mittakaavan tuotantoon.

Summa Defencen perustamisen taustalla on Suomessa ja Euroopan Unionissa jo pidempään tunnistettu tarve tilannekuvan ja teollisen mittakaavan tuotannon luomiseksi. Lisäksi uusien rahoituskanavien avaaminen tulee palvelemaan voimakkaasti kasvanutta puolustusalan tuotteiden ja palveluiden kysyntää. Yhtiön tavoitteena on voimakas kansainvälinen kasvu ja yhteinen suorituskyvyn maksimointi luotettavien kansainvälisten kumppaneiden kanssa.

Yhtiön tavoitteena on kasvaa yli 500 miljoonan euron konserniksi ennen vuotta 2028. Summa Defence selvittää myös mahdollisuutta listautua Nasdaq Helsinki pörssiin seuraavan 12 kuukauden aikana.



Summa Defencen tuotteiden keskeiset osat liittyvät tilannetietoisuuteen, liikkuvuuteen sekä suojautumiseen.

”Euroopassa on valtava tarve sille, että puolustusala kehittyy, innovoi ja nopeuttaa toimintaansa. Uusi yrityksemme vastaa tähän huutoon ja luo kodin pienille ja keskisuurille suomalaisille puolustusalan yrityksille, jotta nämä voivat kasvaa, kehittyä, kansainvälistyä menestyksekkäästi,” kertoo Summa Defencen toimitusjohtaja Jussi Holopainen ja jatkaa:



”Suomessa on osaavaa ja monipuolista puolustusteollisuutta, jonka kyvyt tulevat nyt tarpeeseen sekä kotimaassa että ulkomailla, myös kaksikäyttötuotteille. Suomesta löytyy tunnetusti innovaatiokykyä ja sen myötä uusi yhtiö tarjoaa taloudellista selkänojaa sekä uusia mahdollisuuksia suomalaiselle pienille ja keskisuurille puolustusteollisuuden yhtiöille. Yhteistyöllä saavutetaan aina enemmän kuin yksittäisten osien summalla.”

Summa Defence tarjoaa ajankohtaisia ratkaisuja puolustusalalle

Puolustusala on muuttunut viime vuosien aikana. On tärkeää, että Suomessa kehitetään puolustusteollisuutta uudella tavalla koti- ja ulkomaisille markkinoille, jotta puolustusalan kotimaisten tuotteiden ja palveluiden tarjonta on relevanttia ja kysyntä tulee jatkumaan tulevaisuudessakin vakaana.



Perinteisen sotamallien rinnalle ovat tulleet korkean teknologian tiedusteluvälineet, droonit, pitkän kantaman täsmäaseet ja elektroninen sodankäynti. Suomen onkin hyvä varautua tulevaisuuteen uudella tavalla Naton ja EU:n jäsenenä ja Yhdysvaltain tärkeänä kumppanina. Yhdistämällä suomalaista puolustusalan osaamista ja yrityksiä, voimme parantaa oman maamme turvallisuutta sekä kehittää kansainvälisesti merkittäviä innovaatioita.

”Sota kosketta aina laajasti koko yhteiskuntaa ja rauhan eteen täytyy tehdä yhteistyötä laajalla rintamalla. Kansalaisten kokonaisturvallisuus, väestönsuojelu, huoltovarmuus ja Suomen omavaraisuuden tukeminen ovat toimintamme keskiössä,” kertoo Summa Defencen perustajaosakas ja hallituksen puheenjohtaja Markku Kankaala.