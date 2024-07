Näillä aloilla on eniten töitä juuri nyt – rakennusalan tilanne yllättää

Moni ottaa taukoa työnhausta kesällä, koska luulee, että rekrytointeja ei tehdä lomakaudella. Uusia uramahdollisuuksia on kuitenkin tarjolla läpi kesän.

Duunitorilta löytyy tällä hetkellä yli 23 000 työpaikkailmoitusta. Todellisuudessa avoimia työpaikkoja on vielä enemmän, sillä moni työnantaja hakee yhdellä ilmoituksella kymmeniä tai jopa satoja työntekijöitä.

”Jos ajatus työnhausta on mielessä, sitä ei kannata siirtää syksylle. Suosittelen lämpimästi tutustumaan tarjontaan ja hakemaan kiinnostavia paikkoja heti”, sanoo Duunitorin viestintäpäällikkö Maiju Karhunen.

Työnantajilta Karhunen toivoo suunnitelmallisuutta, jotta rekrytointiprosessit eivät jää roikkumaan lomien ajaksi.

”On tärkeää, että rekrytoinnit etenevät ja hakijat tietävät, missä mennään. Aktiiviseen hakijaviestintään pitää ehdottomasti panostaa myös kesällä.”

Rakennusalan tilanne on yllättävä

Rakennusalan työpaikkailmoituksia on juuri nyt avoinna Duunitorilla enemmän kuin minkään muun toimialan.

Duunitorilla julkaistiin rakennusalan ilmoituksia 1.6.–28.7. noin 6 prosenttia enemmän kuin samaan aikaan vuonna 2023. Kaiken kaikkiaan työpaikkailmoituksia julkaistiin 1.6.–28.7. noin 30 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna.

”Rakennusalan tilanne on yllättävä, sillä ala on ollut jo pitkään kriisissä”, Karhunen kommentoi.

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) raportoi toukokuussa, että rakennusalan työllisyys on alimmillaan 25 vuoteen ja putoaa vielä lähes 15 000 työllisellä viime vuoteen verrattuna.

”Vaikka rakennusalan tilanne on synkkä, datamme kertoo, että töitä on tarjolla. Kilpailu paikoista on todennäköisesti kovaa, sillä moni alan ammattilainen on työttömänä tai lomautettuna”, Karhunen sanoo.

Tunnelin päässä on kuitenkin hieman valoa, sillä Tilastokeskuksen viime viikolla julkaiseman tiedotteen mukaan rakennuslupia myönnettiin uudisrakentamiseen maalis–toukokuussa 6 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Näillä aloilla on tällä hetkellä eniten avoimia työpaikkailmoituksia Duunitorilla

Osa ilmoituksista kuuluu useaan kategoriaan.

3 tapaa onnistua työnhaussa

Hakijoita on liikkeellä paljon, joten työnhakuun kannattaa panostaa. Tässä Maiju Karhusen vinkit työn löytämiseen:

1. Seuraa työpaikkailmoittelua. Työnhakupalveluiden lisäksi kannattaa seurata aktiivisesti somea ja laittaa päälle työnhakuvahti, joka kertoo, kun sinua kiinnostava työpaikka avautuu. Voit myös kysyä paikoista suoraan työnantajilta.

2. Räätälöi työhakemus. Tämä onnistuu parhaiten, kun teet taustatyöt huolella ja tutustut työnantajaan läpikotaisin. Avaa hakemuksessasi, mitä juuri sinä voit tarjota työnantajalle ja miksi haluat työn.

3. Panosta työhaastatteluun. Lue läpi työpaikkailmoitus ja työhakemuksesi kertaalleen vielä ennen haastattelua. Mieti jo etukäteen, mitä vastaisit yleisimpiin työhaastattelukysymyksiin ja mitä haluaisit kysyä työnantajalta.

