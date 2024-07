Suomalaisnaisen hurja tositarina syvältä Afrikasta

Kun Katariina Laurila laskeutuu Dar es Salaamin lentokentälle Tansaniassa, hän pursuu optimismia ja kuvitelmia kehitysyhteistyöstä Afrikassa – maanosassa, josta hän on pitkään unelmoinut. Tansania tempaiseekin suomalaisnaisen mukaansa, mutta eri tavalla kuin hän on kuvitellut.

Heimopäällikkö astuu hänen elämäänsä hopeanvärisissä housuissaan. Alkaa myrskyisä rakkaustarina, jossa törmäävät yhteen niin kulttuurit kuin voimakkaat persoonallisuudetkin. Suomalais-tansanialainen pari asettuu Dar es Salaamiin, mutta arki on kaikkea muuta kuin seesteistä: välillä metsästetään putkimiestä, kun taloon ei tule vettä, toisinaan taas Katariina etsii miestään ympäri maata, kun tätä epäillään ryöstöstä. Koettelemusten keskellä suomalainenkin saa opetella tansanialaista rentoa asennetta.

Myös kehitysyhteistyön todellisuus iskee vasten kasvoja. Koulujen rakentamiseen tarkoitetut rahat valuvat välikäsien taskuun, eikä rahojen perään kyselemistä katsota hyvällä. Onneksi Katariina löytää merkityksen hiv-valistuksesta ja ryhtyy kiertämään teatteriseurueineen kylissä kertomassa viruksen tarttumisesta, josta edelleen leviää väärää tietoa. Uusi ura kuitenkin jo odottaa: Katariina nousee Tansanian ja Ugandan merkittävien mediayhtiöiden laadusta ja ohjelmista vastaavaksi johtajaksi ja nostaa julkisuuteen tulevia tähtiä, kuten vapaustaistelija Bobi Winen.

Heimopäällikön morsian on vauhdikas, koskettava ja silmiä avaava rakkaustarina, joka näyttää viihdyttävällä tavalla kahden kulttuurin erot mutta nostaa myös esiin kehitysyhteistyön ongelmakohtia.

Leena Hirvonen on toimittaja ja mediastrategi, jolta on aiemmin ilmestynyt kirja Kirurgina Ruandassa (Seppo Salmisen kanssa). Katariina Laurila on Afrikassa ja Yhdysvalloissa asunut psykologi, toimittaja ja teatterintekijä, joka on kirjoittanut Kodin Kuvalehteen suosittua kolumnia ”Minun Afrikkani”.

Heimopäällikön morsian on arvostelu- ja käsittelyvapaa 15.8.2024. Teos ilmestyy painettuna, e-kirjana sekä Johanna Kokon lukemana äänikirjana.

Pdf-vedokset, haastattelupyynnöt ja arvostelukappaleet: adele.couavoux@otava.fi