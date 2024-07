S-market Mäki-Matin avajaiset torstaina 1.8.2024 klo 9

Osuuskauppa Keskimaa avaa torstaina 1.8.2024 kolmannen uuden S-marketin tänä vuonna. S-market Mäki-Matti, joka sijaitsee nimensä mukaisesti Jyväskylän Mäki-Matin alueella, on uusi lisäys Keskimaan toimialueen myymäläverkostoon. Aiemmin tänä vuonna Keskimaa on avannut täysin uudet S-marketit Uuraisille ja Korpilahdelle.

− Olemme investoineet merkittävästi S-market-ketjun kehittämiseen tänä vuonna ja olemme innoissamme voidessamme avata uuden S-market Mäki-Matin Jyväskylän keskustan tuntumaan. Sijainti on erinomainen, sillä lähistöllä on paljon oppilaitoksia, Jyväskylän yliopisto ja Hippoksen alueen urheilukeskittymä. Odotamme, että tästä kaupasta tulee suosittu lähikauppa monille opiskelijoille, ohikulkijoille ja lähialueen asukkaille, toteaa Osuuskauppa Keskimaan market- ja tavaratalokaupan toimialajohtaja Vesa Kyllönen.

Energiatehokkaan myymälän myyntipinta-ala on maksimoitu

S-market Mäki-Matin kiinteistössä on yhteensä noin 1200 neliötä, josta myymäläpinta-alaa on jopa 800 neliötä. Myymälä on suunniteltu tontille niin, että se on myymälätiloiltaan mahdollisimman suuri.

− S-market Mäki-Matti on suunniteltu ja rakennettu niin, että verrattain pieni tontti on käytetty mahdollisimman tehokkaasti. Myymälässä on runsaasti tilaa kattaville valikoimille ja avaralle asioinnille. Henkilökunnan sosiaalitilat ja tekniset tilat on sijoitettu kiinteistön toiseen kerrokseen, mikä maksimoi myyntipinta-alan. Pihassa on noin 20 parkkipaikkaa, mikä on riittävä tällaisella sijainnilla, jossa suuri osa asiakkaista asioi kävellen tai pyörällä, kertoo projektista vastannut Osuuskauppa Keskimaan ryhmäpäällikkö Jarno Minkkinen.

Kiinteistön rakentamisessa on panostettu energiatehokkuuteen ja ympäristöystävällisyyteen sekä kiinteistötekniikan että kalustuksen osalta. Kiinteistön pääasiallinen lämmönlähde on maalämpö, ja lämmityksessä hyödynnetään myös kylmälaitteiden lauhdelämpöä. Myymälän kylmälaitteet ovat ovellisia ja toimivat hiilidioksidilla. Ympäristöystävällisyyttä täydentää katolle syksyn aikana asennettava aurinkosähköjärjestelmä.

Vakituinen henkilökunta koostuu kokeneista kaupanalan ammattilaisista

S-market Mäki-Mattia pyörittää 12 työntekijän tiimi. Työryhmää johtaa S-market Tourulan marketpäällikön paikalta Mäki-Mattiin siirtynyt Mikko Romo.

− S-market Mäki-Matissa meillä on koossa loistava työryhmä, joka on työskennellyt yhdessä kaupan kalustamisen ja avajaiskuntoon virittämisen parissa heinäkuun ajan. Keväällä rekrytoidussa tiimissä on mukana kokeneita ammattilaisia vastuurooleissa ja myös uusia tulokkaita, kertoo S-market Mäki-Matin marketpäällikkö Mikko Romo.

Kaupan valikoimien ja palveluiden suunnittelussa on huomioitu asiakkaiden toiveet. Kevään asiakaskyselyssä toivottiin erityisesti nopeasti syötäviä take away -tuotteita ja laajaa kasvistuotteiden valikoimaa.

− S-market Mäki-Matin perusajatuksena on nopea ja kätevä asiointi, joka näkyy tilan suunnittelussa, hyllyjärjestyksissä, pikakassoina ja kaupan erinomaisessa sijainnissa. Valikoimissa olemme panostaneet erityisesti take away -tuotteisiin, kuten salaattibaariin, paistopisteeseen ja valmiiksi pakattuihin lämpimiin aterioihin. Olemme panostaneet myös juomavalikoimiin ja näyttävään hedelmä- ja vihannesosastoon, Mikko Romo avaa.

S-market Mäki-Matti avajaisia vietetään torstaina 1.8.2024 klo 9 alkaen avajaistarjousten merkeissä. Avajaispuheet pitävät kaupunginjohtaja Timo Koivisto ja Keskimaan toimitusjohtaja Antti Määttä.