Kempower jatkaa Arctic Race of Norway -pyöräilykilpailun virallisena laturitoimittajana

Kolmen vuoden yhteistyön jälkeen Kempower ja pyöräilykilpailu Arctic Race of Norway jatkavat yhteistyötä jonka pohjalta Kempower jatkaa pyöräilykilpailun virallisena sähköautojen latausinfran toimittajana.

Vuonna 2024 Kempower tarjoaa kilpailulle 16 Kempower Movable Charger -pikalaturia ja lataustiimin pyöräilijöiden ja henkilökunnan sähköautojen latausta varten.

Yhteensä 130 Hyundai -sähköautoa toimii kilpailun aikana pyöräilijoiden ja kilpailujärjestäjien huoltoautoina.

Kolmen vuoden yhteistyön jälkeen Kempower ja pyöräilykilpailu The Arctic Race of Norway ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka myötä Kempower jatkaa tapahtuman virallisena sähköautojen pikalatureiden toimittaja. Vuosittain järjestettävä kilpailu käydään tänä vuonna Pohjois-Norjassa 4.–7. elokuuta 2024. Kumppanuus mahdollistaa yhä tiiviimmän yhteistyön päästöttömän tapahtuman järjestämiseksi.

The Arctic Race of Norway testaa maailman parhaiden pyöräilijöiden kestävyyttä, kun he kokoontuvat yhteen kilpailemaan Pohjois-Norjan vuoristoisessa maastossa. Kilpailun järjestää Arctic Sport ja Amaury Sport Organisation, joka järjestää myös muita kansainvälisiä huippu-urheilutapahtumia, kuten Tour de Francen. The Arctic Race of Norway korostaa vahvasti vastuullisuutta, ja se on yksi ensimmäisistä pyöräilykilpailuista, jonka järjestämiseen käytetään pääasiassa sähköautoja.

Kempowerin lataustiimi ja yhteensä 16 Kempower Movable -pikalaturia varmistavat kilpailijoiden ja kilpailun järjestäjien käyttämiä 130 Hyundai -sähköauton latausvalmiutta kisan aikana.

“Olemme iloisia saadessamme jatkaa yhteistyötä Kempowerin kanssa virallisena latausratkaisujen toimittajana. He ovat osoittaneet olevansa luotettava kumppani kolmen edellisen kilpailun aikana. Kempowerin tiimi asentaa tilapäisen latausinfran kilpailureitin varrelle varmistaakseen, sujuvan kilpailun osallistujille ja työntekijöillemme,” sanoo Knut-Eirik Dybdal, Arctic Race of Norwayn toimitusjohtaja.

"Kolmen vuoden ajan olemme tukeneet The Arctic Race of Norway -kilpailua sekä latureilla että lataustiimillä, ja tämä on luonnollinen askel yhteistyömme vahvistamisessa kohti päästötöntä tapahtumaa. Yhteistyön myötä voimme osoittaa, että päästöjen vähentäminen suurissa tapahtumissa ja urheilukilpailuissa on mahdollista, jopa Pohjois-Norjan vuoristoisessa maastossa," sanoo Kempowerin viestintäjohtaja Paula Savonen.

Vuoden 2023 kilpailun aikana Kempower latasi yli 16 MWh, suoritti yli 650 latausta, ja lataustiimi matkusti yli 1 000 km.

"Kilpailu testaa Kempowerin arvoja muutaman päivän ajan. Kilpailun aikana sähköautoja ladataan ympäri vuorokauden erilaisissa olosuhteissa ja monenlaisissa ympäristöissä. Pohjois-Norja vaatii lataustiimiltä hyvää tiimityötä, kestävyyttä ja ongelmanratkaisutaitoja, ja yli 100 sähköauton DC-lataus paikan päällä tarjoaa mahtavan oppimiskokemuksen Kempowerlaisille. Samalla meille kertyy lyhyessä ajassa valtava määrä latausdataa markkinoiden uusimmista sähköautomalleista,” Savonen jatkaa.

Arctic Race of Norway 2024 reitti:

Vaihe 1: Bodø > Rognan (155 km)

Vaihe 2: Beiarn > Fauske (178 km)

Vaihe 3: Tverlandet > Sulitjelma (Jakobsbakken) (155 km)

Vaihe 4: Glomfjord (Meløy) > Bodø (157 km)

Lisätietoa tapahtumasta: https://www.arctic-race-of-norway.com/en/

Lisätietoa:

Fredrik Palmén, Senior Communications Specialist, Kempower

fredrik.palmen@kempower.com

Puh. +358 444 201 887

Kempower lyhyesti:

Suunnittelemme ja valmistamme luotettavia ja käyttäjäystävällisiä DC-pikalatausratkaisuja sähköajoneuvoille. Visiomme on luoda maailman halutuimpia latausratkaisuja kaikille, kaikkialla. Tuotekehityksemme ja tuotantomme sijaitsevat Suomessa ja Yhdysvalloissa, ja suurin osa materiaaleista ja komponenteista hankitaan paikallisesti. Keskitymme kaikkiin sähköisen liikkumisen alueisiin sähköautoista rekkoihin ja busseihin, sekä työkoneisiin ja merenkulkuun. Kempowerin modulaarinen ja skaalautuva latausjärjestelmä ja maailmanluokan ohjelmisto on suunniteltu sähköautoilijoiden toimesta sähköautoilijoita varten. Näin mahdollistamme parhaan käyttökokemuksen asiakkaillemme kaikkialla maailmassa. Kempowerin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssa. www.kempower.com