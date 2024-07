Roihuvuoreen rakennetaan uusi skeittipaikka

Skeittipaikan rakennustyöt alkavat 8. elokuuta. Urakka on pääasiassa betonirakentamista eli muottityötä, raudoitusta ja betonivalua. Uusi betoninen skeittipaikka rakennetaan vanhaan kahluualtaaseen. Skeittipaikalle tulee skeittauselementtejä ja -rakenteita. Yksi elementeistä on skeitattava Tuhkimon kenkä. Muihin Helsingin skeittipaikkoihin verrattuna rakennettava skeittipaikka on melko pieni.

Skeittipaikka valmistuu syksyllä 2024. Rakentamisen aikana puiston läpi kulkeva puistokäytävä on jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden käytössä. Urakassa ei ole meluavia, pölyäviä tai muuten häiritseviä työvaiheita.

Leikkipaikan kunnostustyöt loppusuoralla

Tuhkimonpuistossa on samanaikaisesti käynnissä leikkipaikan kunnostustyöt, jotka ovat alkaneet syksyllä 2023. Kunnostuksen aikana leikkipaikan huonokuntoiset leikkivälineet poistetaan. Tilalle tulee muun muassa uusia keinuja, kiipeilyverkko, kaksi maatrampoliinia, iso hiekkalaatikko ja pingispöytä sekä matala esiintymislava. Leikkipaikalle sijoitellaan uusia penkkejä ja pöytäryhmiä sekä puutasoja, joilla voi istuskella. Alueelle istutetaan uusia puita ja pensaita. Lisäksi alueen valaistus uusitaan. Leikkipaikka avataan käyttöön elokuussa, mutta peli- ja kuntoilualue voidaan rakentaa loppuun vasta skeittialueen rakentamisen jälkeen. Koko puisto on valmis lokakuussa 2024.

Ehdotus leikkipaikan kunnostamisesta on tullut alueen asukkailta osallistuvan budjetoinnin yhteydessä eli OmaStadi-äänestyksessä. Ehdotus sai 1 477 ääntä, joka oli eniten koko kaakkoisessa suurpiirissä. Samassa ehdotuksessa asukkaat esittivät toiveen uuden skeittipaikan rakentamisesta. Tuhkimonpuiston leikkipaikkaa ja skeittipaikkaa on suunniteltu yhdessä asukkaiden kanssa. Alustavia luonnoksia esiteltiin kesällä 2022 ja suunnitelmia muokattiin asukkailta saadun palautteen perusteella. Myös skeittaajien kanssa pidettiin kaksi työpajaa, jossa tulevaa skeittipaikkaa hahmoteltiin.

Urakoitsijana skeittipaikan rakentamisessa toimii VRJ Etelä-Suomi Oy.