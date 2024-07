Turun Osuuskaupan myynti jatkoi kasvuaan tammi-kesäkuussa

Sale Verkahovi avataan huomenna 29.5.2024 13:52:51 EEST | Tiedote

Sale Verkahovin avajaisia vietetään torstaina 30.5.2024 klo 10 alkaen. Turun keskustan tuntumassa Parkin kentän vieressä sijaitseva Sale tarjoaa asiakkailleen monipuolisen valikoiman, edullisen hintatason, runsaasti take away -tuotteita ja laajat aukioloajat. – Kehitämme vahvasti päivittäistavarakaupan myymäläverkostoa Turun alueella. Sale Verkahovi tuo hyvän lisän palvelurepertuaarimme ja samalla tuomme alueelle mahdollisuuden kerryttää S-Etukortilla Bonusta, toteaa ryhmäpäällikkö Tuomas Valanne Turun Osuuskaupasta. Uusi Sale palvelee niin lähialueen asukkaita kuin ohikulkijoitakin. – Haluamme vastata laajan asiakaskunnan tarpeisiin ja tarjota mahdollisimman monipuolisen valikoiman – helposti ja nopeasti. Valikoimissamme on peruselintarvikkeiden lisäksi muun muassa runsaasti take away -tuotteita, jotka on helppo napata mukaan vaikkapa viereiselle kentälle urheilutapahtumaan. Sujuvan asioinnin helpottamiseksi myymälässä on kaksi itsepalvelukassaa sekä laajat aukioloajat, Valanne jatkaa