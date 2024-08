Maailman suurin pakkausalan-tapahtuma Yhdysvalloissa, valitsi mikkeliläisen painotuotteen teknologiakilpailun finaaliin – Ainut Eurooppalainen sarjassaan

Mikkeliläisen painotalon St Michel Print:n tuote, Unique medical leaflet - Thin Bible Paper Booklet (ainutlaatuinen lääkepakkauksen tuoteseloste – raamattupaperivihko), valittiin Pack Expo International-tapahtuman Technology Excellence Awards-kilpailun finaaliin Personal Care / Pharma sarjassa. Sarjoja kilpailussa on neljä ja finaaliin valittiin vain kolme tuotetta joka sarjasta. Pack Expo International tapahtuma järjestetään Chicagossa 3 – 6.11.2024. Tapahtumaan osallistuu n. 45 000 ihmistä ja näyttelyyn n. 2 500 yritystä. Tapahtumassa esitellään pakkausalan ja prosessoinnin ratkaisuja yli 40:lle liiketoiminta-alueelle.

”Valinta kertoo tuotteemme ainutlaatuisuudesta ja huimasta markkinapotentiaalista. Tietääkseni tämä on ensimmäinen kerta, kun maailman johtava tapahtuma Yhdysvalloissa valitsee suomalaisen tuotteen finalistien joukkoon” toteaa Ossi Riekkinen, liiketoiminnan kehitysjohtaja St Michel Print:stä.

Yhtiön Thin Bible Paper Booklet tuote on raamattupaperivihko, joka on helppo avata ja sulkea, se mahtuu lääkepakkaukseen, se vähentää merkittävästi paperimassaa ja suurissa määrissä on jopa huomattavasti edullisempi kuin perinteinen taiteltu tuoteseloste, mikä löytyy lähes kaikista pakkauksista.

St Michel Print on Euroopan johtavia raamattupaperipainantaan erikoistuneita painotaloja. Yhtiöllä on yli 130 vuoden historia paperin painamisessa ja viimeiset 40 vuotta yhtiö on erikoistunut vain raamattupaperipainantaan. Raamattujen painamisessa St Michel Print on maailmalla erittäin tunnettu yhtiö. ”Esimerkiksi Pariisin kesäolympialaisten kisaraamatut ovat meillä painettu ja tehty” kertoo toimitusjohtaja Rami Paajanen. Yhtiö onkin harvinaisuus painotalojen joukossa, koska se on vahvalla kasvupolulla, tekee investointeja ja hakee jatkuvasti uusia työntekijöitä.