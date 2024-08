Lossiliikenteen sähköistyminen tuo Järvi-Suomen rannoille veneiden latausasemia – vihreä siirtymä parantaa myös huoltovarmuutta

Lääkekehitysyhtiö Faron Pharmaceuticals sai myönteisiä uutisia FDA:lta verisyöpälääkkeen myyntilupaan liittyvien kliinisten kokeiden suhteen 11.7.2024 09:13:27 EEST | Tiedote

Suomalainen lääkekehitysyhtiö Faron Pharmaceuticals on käynyt Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA:n kanssa virallisia keskusteluja myelodysplastisen syndrooman (MDS) hoitoon tarkoitetun lääkkeen myyntiluvan edellyttämistä toimista. FDA ehdottaa nopeampaa ensilinjan 3. vaiheen tutkimusta korkea riskin MDS-potilailla eikä vaadi erillistä 3. vaiheen tutkimusta potilailla, jotka eivät ole saaneet apua nykyisestä standardihoidosta (r/r, relapsed/refractory). FDA:n ohjeistus on osa Project Frontrunner -hanketta, jossa lupaavat hoidot tuodaan mahdollisimman nopeasti laajemman potilasryhmän käyttöön. FDA:n ehdottama tutkimustapa nopeuttaisi myyntiluvan saamista ja pienentäisi myyntilupaan johtavien tutkimuksen kustannuksia merkitsevästi, mikäli tulokset jatkuvat nykyisten kaltaisina. Faron Pharmaceuticals Oy on kliinisen vaiheen lääkekehitysyhtiö, joka keskittyy kehittämään Clever-1-reseptoreihin kohdistuvaa hoitoa, jotta saataisiin aikaan immuunireaktio syöpää vastaan. Kun otetaan h