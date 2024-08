Helppoa ja vaivatonta asiointia uudistetussa S-market Tonttilassa

– Meidän kylmäkalusteemme olivat tulleet tiensä päähän. Haluamme toimia vastuullisesti ja nykyaikainen kylmälaitos tukee tätä, S-market Tonttilan marketpäällikkö Arto Ranki kuvailee uudistuksen taustoja.

Samalla, kun kylmälaitteet vaihdettiin energiatehokkaiksi, uudistettiin myymälän pohja.

– Tällä saimme myymälämme tuotealueet selkeämmin tavoitettaviksi ja koko myymälän asiakkaillemme helpommaksi, Ranki kertoo.

Parempi ja osuvampi valikoima asiakkaille

S-market Tonttilan valikoimaa kasvatettiin tuotealueissa, joissa on selkeästi ollut eniten kysyntää tai valikoiman laajuus oli ollut liian pieni. Muun muassa viinien, pakasteiden, eläinruokien ja paistotuotteiden valikoimaa lisättiin, myös muuta valikoimaa selkeytettiin.

– Nykyään meiltä saa mukaansa Lounasravintola Männyn herkulliset takeaway-ruoat ja esimerkiksi Ruisranteen ja omilla paistotuotteillamme on nyt uudet vitriinit! Ranki hehkuttaa.

Myös palvelun sujuvuuteen on panostettu uudessa myymälässä. Postin ja pakettipisteen automaateille tehtiin lisää tilaa ja kassa-aluetta selkeytettiin huomattavasti. Myös sisääntulo, pikakassa-alueen poistumistiet ja uudet kalusteet huokuvat uutuutta.

– Uudistus on aivan mahtava juttu meille kaikille! Uusi kauppamme on henkilökunnalle mieleinen ja nykyaikainen työskentely-ympäristö, joka mahdollistaa sujuvan työarjen. Myymälän tilat saatiin tehokkaammin käyttöön, tuotealueille selkeät paikat ja käytäväleveydetkin toimiviksi, joilla on suuri vaikutus arkeemme, Ranki kertoo.

Uudistettu S-market Tonttila avataan asiakkaille 1.8. normaalein aukioloajoin. Avajaispäivänä Ruisranteen edustaja maistattamassa tuotteita kello 10–16.00. Tervetuloa!

Lisätietoja

Arto Ranki, marketpäällikkö S-market Tonttila, p. 044 471 0477