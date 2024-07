Annie Advisor start-upille historiallinen voitto globaalissa EdTech-kilpailussa - tarjoaa ennaltaehkäisevää tukea opiskelijoille

Annie Advisorin innovaatio on opiskelijan tukibotti, joka pyrkii ehkäisemään opintojen keskeytyksiä. Rahoituksen avulla yrityksen tavoitteena on löytää opiskelijat, jotka kaipaavat apua, joko opinnoissaan tai muuten elämässä, ja ehkäistä 100 000 oppilaan opintojen keskeytys vuoteen 2027 mennessä. Rahoitus on suuruudeltaan 300 000 dollaria.

Nyt Annie-botti on käytössä yli 30:ssä oppilaitoksessa sekä Suomessa että ulkomailla. Suomessa Annie-bottia käyttää mm. Metropolia, Hanken, Tredu ja Vaasan yliopisto. Ulkomailla puolestaan Annie Advisor voitti tuoreen ratkaisukilpailun Espanjassa (mSchools Lab*), joka johtaa seitsemään koulun pilotoitiin syksyllä 2024.

“Tools Competitionin tuoma näkyvyys on jo nyt johtanut yhteydenottoihin ulkomaisista kouluista. Suomalaisesta opiskelijan tuesta ja tukibotista ollaan hyvin kiinnostuneita. Samoja haasteita opiskelijoiden jaksamisen ja opintojen keskeytysten kanssa on kaikkialla”, Miska Noponen, Annie Advisorin toimitusjohtaja ja yksi perustajista, sanoo.

Historiallinen rahoitus suomalaiselle yritykselle

Tools Competition on yksi suurimmista koulutusteknologiainnovaatio-kilpailuista maailmassa. Se pyrkii edistämään opetusteknologian innovaatioita hyödyntämällä digitaalista teknologiaa, big dataa ja oppimistiedettä vastatakseen oppijoiden kiireellisiin tarpeisiin maailmanlaajuisesti. Kilpailun rahoituksen lähde on mm. Bill & Melinda Gates Foundation, Jacobs Foundation ja OpenAI Foundation.

Tämä on ensimmäinen kerta, kun kyseinen rahoitus myönnetään suomalaiselle yritykselle ja rahoituksen saa alle kolme prosenttia hakijoista. Annie Advisor valittiin yli 1900 hakemuksen joukosta.

“Tools Competitionin rahoitus mahdollistaa huomattavia panostuksia tukibotin jatkokehitykseen. Käytännössä aiomme tuoda tutkimuksessa vaikuttavaksi osoitettuja tukiohjelmia suoraan osaksi tukibottia. Tämä madaltaa tuen saamisen kynnystä entisestään ja tavoitamme yhä suuremman määrän opiskelijoita yhä aiemmin”, Noponen kommentoi.

Tarpeellinen ja matalan kynnyksen tuki opiskelijoille

THL:n neljä vuotta sitten julkaisemien korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointi -tutkimustulosten** mukaan joka kolmas korkeakouluopiskelija kärsii ahdistuksen ja masennuksen oireista. Opiskelijoilla psyykkisiä oireita ja kuormittuneisuutta näkyi suhteessa enemmän kuin koko aikuisväestössä. THL julkaisee nyt syksyllä uudet tutkimustulokset ja niiden on pelätty heikkenevän entisestään vallitsevasta maailman tilanteesta ja talousahdingosta johtuen.

Annie Advisor pyrkii tarjoamaan tukea matalalla kynnyksellä, jolloin tuki on opiskelijoille yhden tekstarin päässä. Näin opiskelijat eivät jää yksin ongelmiensa kanssa ja niihin voidaan vaikuttaa ennen kuin ne pahenevat. Tutkimusten*** mukaan vain n. viidesosa tukea tarvitsevista opiskelijoista pyytää apua. Annie-tukibotti selvittää ja auttaa ratkaisemaan opiskelijoiden yksilöllisiä tukitarpeita opintojen kriittisissä muutosvaiheissa. Se madaltaa tuen saamisen kynnystä tarjoamalla tukea opiskelijalle helposti ja nopeasti.

“Teimme yhdessä Vantaan ammattiopisto Varian ja Kuntaliiton kanssa selvityksen tukibotin vaikuttavuudesta. Tilastopoiminnassa havaittiin, että opinnoista eroaminen laski noin 27%. Vältettyjen eroamisten vaikutus oppilaitoksen valtionrahoitukseen voimassaolevan rahoitusmallin perusteella on arviolta 1,4 miljoonaa euroa. Joten opiskelijoiden hyvinvointi ei ole ainoa hyöty, myös oppilaitokset voittavat”, Noponen sanoo.