Leena Puntilan yhtiö haluaa haastaa Radio Suomen - tekoäly mahdollistaa laadukkaan sisällöntuotannon yli 55-vuotiaiden omalle asemalle

Radio 55 Oy on perustettu kesällä 2024 valtakunnallisen radiotoimiluvan hakemista varten. Radio 55 Oy:n tavoitteena on olla FM-radiobisneksen edelläkävijä myös tulevan toimilupakauden päätyttyä eli vuoden 2032 jälkeen. Yhtiön perustaja ja 100 % omistaja Leena Puntila on työskennellyt radioalalla aina kaupallisen radion perustamisvuodesta 1985 alkaen. Hän on perustanut ja johtanut useita kaupallisia radioasemia (mm. Radio Pori, Classic Radio, Radio City, Kiss FM, Iskelmä, Radio Nova) sekä ollut kehittämässä edelläkävijänä uusia, teknologisia ratkaisuja. Leena Puntila on lisäksi toiminut toimialaa edustavan RadioMedia ry:n puheenjohtajana useiden vuosien ajan. Kansainvälisesti Puntila on vaikuttanut radiotoimialaan ollessaan perustamassa Euroopan kaupallisten radioiden edunvalvontaorganisaatiota (AER, Association of European Radios). Vuoden 2016 jälkeen hän on toiminut itsenäisenä konsulttina radiotoimialalla.